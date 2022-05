Blue Mountains Ferien

Dieser 45 Kilometer lange Gebirgszug eine Autostunde von der Landeshauptstadt Kingston entfernt, ragt hoch über den östlichen Pfarreien St. Andreas, St. Thomas, Portland und St. Mary auf. Die Blue Mountains verdanken ihren Namen dem sanften Dunst, der sich im feucht-heissen Klima faul um die Gipfel schmiegt. Im fruchtbaren Bergland wird der berühmte Blue Mountains Coffee angebaut – probieren Sie diesen wohlschmeckenden lokalen Kaffee während Ihren Jamaika Ferien. Wer im Berggebiet selbstständig unterwegs ist, sollte dies nur mit einem geländegängigen Mietwagen tun, denn es gibt einige ungeteerte Wege. Die Blue Mountains sind ein Paradies für Naturliebhaber, die von der vielfältigen Flora und Fauna beeindruckt sein werden. Der Blue Mountains National Park gehört ist Teil der UNESCO Welterbeliste. In der Höhe sind die Temperaturen im Vergleich zur Küstenregion angenehm kühl. Der höchste Gipfel der Region ist der Blue Mountain Peak, der erstaunliche 2256 Meter hoch in den Tropenhimmel ragt. Falls Sie auf Ihren Jamaika Reisen eine anstrengende, aber lohnenswerte Wanderung unternehmen möchten, empfehlen wir Ihnen den Aufstieg zum Gipfel in den frühen Morgenstunden. Oben angelangt werden Sie nämlich mit etwas Glück einen Sonnenaufgang über dem karibischen Meer erleben, den Sie so schnell nicht vergessen werden. Das kleine, charmante Gästehaus Forres Park Blue Mountain Farm ist eines der Hotels in der Region. Es liegt am Fuss Blue Mountain Peak und ist von einer Kaffeeplantage umgeben. Ein Restaurant und eine tropische Bar sorgen für einen entspannten Aufenthalt. Gerne erstellen Ihnen unsere Jamaika Spezialisten einen massgeschneiderten Reiseplan für Ihre Jamaika Ferien.