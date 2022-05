Grenadinen Hotels

Etwas abseits der ausgetretenen Touristenpfade liegt der Inselstaat St. Vincent und die Grenadinen. Die 32 Inseln gehören zu den «Inseln über dem Winde», womit der Passatwind gemeint ist, der dort für ein tropisches Klima sorgt. Die grösste der Inseln ist St. Vincent, auf der sich auch die Hauptstadt Kingstown befindet. Die Landschaft ist traumhaft: Dichte Regenwälder überziehen das hügelige vulkanische Land, weisse Sandstrände sind von Palmen gesäumt und in dem kristallklaren Wasser tummeln sich bunte Meeresbewohner. Geniessen Sie Ihre Ferien in St. Vincent Hotels direkt am Strand mit luxuriösen Zimmern, herausragendem Service und lokaler sowie internationaler Küche. Viele Hotels bieten ein umfangreiches Freizeit- und Wellnessangebot an und verfügen über Pools, an denen Sie sich entspannen können. Sprechen Sie unsere Karibik Spezialisten für die Planung Ihrer Reise nach St. Vincent und den Grenadinen an. Wir beantworten gerne Ihre Fragen rund um Ihre Reise.