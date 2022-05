Bonaire Tauchen und Schnorcheln

Bonaire bietet alles, was ein Tauchparadies ausmacht und ist eine perfekte Destination für Karibik Tauchreisen. Aufgrund der Vielfalt und Schönheit des Unterwasser-Naturschutzparks vor Bonaire sollten Sie bei einem Besuch der Insel nicht nur am Strand entspannen, sondern auch einen der vielen Tauchspots von Bonaire besuchen. Das Besondere an Bonaires Tauchrevieren ist die Tatsache, dass diese fast alle vom Strand aus erreichbar sind. Dies ist insofern reizvoll, da eine zeitintensive Anfahrt mit dem Tauchboot entfällt und Sie direkt von Land aus imposante Korallenriffe oder das bekannte Hilma Hooker Wrack ansteuern können. Lassen Sie sich auf Bonaire in den Bann einer unvergleichlichen Atmosphäre ziehen und geniessen Sie Ihren Aufenthalt an einem der von Tauchern nachgefragtesten Orte dieser Erde. Bonaire Hotels warten darauf, dass Sie auf dieser herrlichen Insel Ihre Ferien verbringen und den Stress des Alltags hinter sich lassen. Wenn Sie an einem traumhaften Ort tauchen möchten, ist eine Reise nach Bonaire sehr empfehlenswert. Kontaktieren Sie am besten noch heute unsere Spezialisten, damit diese Ihnen ein massgeschneidertes Angebot für Tauchferien auf Bonaire zukommen lassen können.