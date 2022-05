USA-Bahamas Kombinationsreisen

Ausgewählte Kombi-Highlights vom Spezialisten

Zwischenstopp in der Stadt, die niemals schläft

Wenn Sie eine Bahamas Reise durchführen oder planen, sollten Sie auch in den USA einen Aufenthalt einplanen. Die Skyline von New York und die vielen bekannten Sehenswürdigkeiten aus Film und Fernsehen können Sie problemlos mit einer Reise auf die Bahamas kombinieren. Erleben Sie das einzigartige Flair der Weltmetropole und fliegen Sie im Anschluss der Sonne entgegen. Von New York City aus bieten sich Weiterflüge nach Florida, genauer gesagt nach Miami, oder Orlando an. Sie planen eine USA Städtereise und möchten zudem auch die Karibik besuchen? Wir haben für Sie die günstigsten und besten Reiseangebote.

Die Everglades und der Weltraumbahnhof

Einzigartige Kombinationen lassen sich mit einer Bahamas-Reise erstellen. Florida Reisen stehen bei Weltenbummlern hoch im Kurs und was kann es besseres geben, als dieses einzigartige Erlebnis mit dem karibischen Flair der Bahamas zu kombinieren? Bestaunen Sie Krokodile aus nächster Nähe und besuchen Sie geheimnisvolle Sümpfe. Das ist natürlich nur ein kleiner Auszug aus den vielfältigen Möglichkeiten, die sich Ihnen bei einem mehrtätigen Aufenthalt in Florida bieten. Ein absolutes Highlight stellt natürlich auch der Weltraumbahnhof darf. Besuchen Sie zudem Mickey Mouse in Orlando oder einen der vielen anderen Freizeitparks.

Die Bahamas und Florida trennen lediglich 175 Meilen

In der Karibik tauchen und im Anschluss eine Florida oder eine Kalifornien Rundreise durchführen: eine unvergessliche Reisekombination. Unsere Reisespezialisten helfen Ihnen bei der Reiseplanung sehr gerne weiter. Lassen Sie sich einfach ein Ferienangebot erstellen und aushändigen. Geniessen Sie die weissen Sandstrände in der Karibik und lassen Sie sich von allen Annehmlichkeiten des Luxushotels verwöhnen. Das und noch vieles mehr wartet auf Sie auf den Bahamas mit seinen wunderschönen Sandstränden und den angenehmen Temperaturen.

Bahamas Hotels – wie in einem Märchen

Wie ein Schloss aus einem Märchen präsentiert sich das Atlantis Hotel. Der riesengrosse Pool, der Park und die Palmen am Strand – lassen Sie sich diesen Luxus keinesfalls entgehen. Wir sind Ihr Spezialist für eine USA Städtereise, eine Kalifornien Reise und Florida Ferien. Unsere Reiseexperten stehen Ihnen für weitere Fragen und für die Angebotserstellung gerne zur Verfügung. Verbringen auch Sie einen unvergesslichen Aufenthalt auf den Bahamas und erleben Sie zudem noch die Vielseitigkeit der USA. Diese Ferien werden Sie mit Sicherheit so schnell nicht vergessen.