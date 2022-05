Aruba Badeferien

Schon der Stamm der Arawak, der einst vom nahen Festland aus die schöne Insel Aruba bewirtschaftete, wusste, wie einzigartig diese Insel ist. Dadurch, dass sie zu den sogenannten ABC-Inseln gehört, die mit den Niederlanden verbunden sind, ist es nicht verwunderlich, dass Sie heutzutage auf Aruba in vielen Orten holländisches Flair geniessen können. Aruba ist ein Traumziel für entspannte Aktivferien, da Sie vielen herrlichen Aktivitäten wie Surfen, Tauchen und Schnorcheln Unterwasser nachgehen können. Die herrlichen Strände der Insel laden aber auch dazu ein, einfach in der Sonne zu liegen und eine grandiose Landschaft zu geniessen. Zögern Sie nicht, noch heute Ihre Aruba Ferien zu buchen. Unsere Spezialisten sind Ihnen gerne dabei behilflich, Ihre Aruba Reisen zu planen und so ausgefallene Wünsche wie Kajak fahren im Sonnenuntergang zu ermöglichen.