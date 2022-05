Ostkanada Wildlife-Touren

Bekannt als Paradies für Naturliebhaber, ist der Osten Kanadas reich an Wildtieren und unberührten Landschaften. In der weitläufigen Tundra Ostkanadas können Sie nicht nur Elchen, Karibus und Wölfen in freier Wildbahn begegnen, sondern hier können Sie auch auf Eisbären treffen und diese majestätischen Tiere mit etwas Glück bei der Robbenjagd beobachten. Begegnungen mit Belugawalen im Atlantik ermöglichen Ihnen, die Tiere hautnah zu erleben. Beobachten können Sie die Tiere mit etwas Glück bei Wanderungen durch die majestätische und abwechslungsreiche Landschaft Ostkanadas. Zudem können Sie während Ihrer Reise in die faszinierende Kultur und Geschichte der hier lebenden Inuit eintauchen. Unsere erfahrenen Spezialisten beraten Sie gerne und stellen Ihnen Ihre Ostkanada Rundreise nach Ihren ganz persönlichen Vorstellungen zusammen.