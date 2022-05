Warum in Kanada Urlaub machen?

Ein Land voller Facetten und Kulturen

Kanada hat nicht nur eine abwechslungsreiche Tier- und Pflanzenwelt zu bieten, sondern auch zwei Sprachen und zwei Kulturen. Kanada ist nämlich ein zweisprachiges Land, in dem Französisch und Englisch gesprochen werden. Zwar wird bedeutend häufiger Englisch gesprochen als Französisch, vor allem in Quebec oder Ontario werden Sie jedoch mehr Französisch als Englisch sprechende Einheimische vorfinden. Auch darüber hinaus ist Kanada reich an verschiedenen Kulturen. In vielen grösseren Städten gibt es Bezirke wie Little Italy, in denen zugewanderte Menschen aus den verschiedenen Teilen der Welt in Kanada ein Zuhause gefunden haben. Das bedeutet: Ihnen könnten durchaus auch ein paar Menschen mit europäischen Wurzeln über den Weg laufen. Neben den hohen Einwanderungsraten in der Vergangenheit und Gegenwart sowie seiner Zweisprachigkeit kann sich aber auch Kanadas kulturelles Leben mehr als nur sehen lassen. Hier kommen nämlich die unterschiedlichsten Kulturen und demnach auch Bräuche, etwa die der Ureinwohner First Nations, zusammen. Kanada Mietwagenrundreisen lohnen sich also auch, um die verschiedenen Menschen kennenzulernen, die in dem schönen und freundlichen Land leben.