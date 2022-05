Tofino Reisen

Wegen seiner Isolation und der starken Abhängigkeit vom Holzschlag wurde Tofino von seinen frühen Bewohnern ‘Tuff City’, die raue, schwierige Stadt bezeichnet. Im 21. Jahrhundert ist Tofino noch immer die kleine Stadt am Ende der Strasse. Ein Ort, der auf der einen Seite von der rauen Wildnis und auf der anderen vom tosenden Pazifischen begrenzt wird. Obwohl weniger als 2000 Menschen ganzjährig hier leben, schwillt die Bevölkerung in den Sommermonaten um das Zehnfache an. Kanadier und Besucher aus aller Welt kommen zum Whalewatching, Kajakfahren, Fischen und - am liebsten – zum Surfen in den Küstenort auf Vancouver Island. Tofino ist die unumstrittene Surf-Hochburg Kanadas, und die alljährliche, sehr freundschaftliche ‘Invasion’ der Surfer verleiht dem Ort einen entspannten, modernen Hippie-Geschmack. Die Stadt meidet internationale Ketten und setzt eher auf kleine, lokal geführte Hotels. Auch Restaurantkonzessionen werden restriktiv vergeben und die Gemeinschaft unterstützt lokale Bauern, die ihre Produkte direkt an die Konsumenten verkaufen. Vancouver Island ist Natur pur – und der hauptsächliche Grund, weshalb so zahlreiche Besucher auf die Insel reisen. Sprechen Sie mit unseren Kanada-Spezialisten, wenn Sie Tofino und Vancouver Island in Ihren Kanada Ferien erleben möchten.