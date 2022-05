Tierbeobachtungen in Kanada sind ein Erlebnis der Extraklasse, in dessen Genuss Sie dank unserer geführten Kanada Wildlife Touren schon bald persönlich kommen können. Das Naturparadies Kanada ist ein Ort, der viel zu bieten hat und Ihnen eine traumhafte und vor allem ursprüngliche Natur präsentiert. Die weiten Landschaften Kanadas sind ein ideales Revier für Bärenbeobachtungen und viele andere Erlebnisse, die Sie nur in der Wildnis Kanadas finden.