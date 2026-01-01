Beschreibung

Lage Im Zentrum von Halifax gelegen, befindet sich das Erstklasshotel nur wenige Gehminuten vom Hafen und der Zitadelle entfernt. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten gibt es in der Umgebung.

Angebot Zur Ausstattung gehören ein Restaurant, ein Frühstücksraum, eine Bar, Snackbar, Pool, Whirlpool, Sauna und Fitnessbereich. Zudem steht den Gästen ein hübscher Innenhof mit Sitzgelegenheiten zur Verfügung.