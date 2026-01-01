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The Prince George Hotel

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Halifax

Mit allen Annehmlichkeiten ausgestattetes Hotel an guter Lage.

Beschreibung

Lage
Im Zentrum von Halifax gelegen, befindet sich das Erstklasshotel nur wenige Gehminuten vom Hafen und der Zitadelle entfernt. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten gibt es in der Umgebung.
Angebot
Zur Ausstattung gehören ein Restaurant, ein Frühstücksraum, eine Bar, Snackbar, Pool, Whirlpool, Sauna und Fitnessbereich. Zudem steht den Gästen ein hübscher Innenhof mit Sitzgelegenheiten zur Verfügung.
Zimmer
Die 203 Zimmer im klassischen Stil verfügen über einen Kaffee-/Teekocher, Kühlschrank und kostenloses WIFI.
ab CHF 156.– / pro Person

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