Beschreibung

Lage Gut 1.5 Stunden nordöstlich von Edmonton, liegt diese besondere Lodge des indigenen Stammes der Métis. Das Volk sind Nachfahren von Europäischen Händlern und Frauen der First Nations. Sie haben über die Generationen hinaus eine Kultur geschaffen, die Gewohnheiten beider Welten vereinen.

Angebot Der Fokus liegt auf der reichen Kultur und Geschichte des Volkes sowie der Ökologie. Beim Bau der Lodge wurden erneuerbare Materialen verwendet. Den Besuchern steht ein Bistro mit regionalen Spezialitäten, ein Souvenirshop und ein Spielplatz zur Verfügung. Im Cultural Gathering Centre erfährt man mehr über die Gebräuche und das Leben der First Nations.

Zimmer Die 40 Zimmer sind einfach und freundlich mit Kaffee-/Teekocher, Kühlschrank und kostenlosem WIFI eingerichtet. Für den besonderen Aufenthalt empfiehlt sich die Übernachtung in einem Skydome. Diese sind auf dem Gelände verteilt und verfügen über ein Glasdach, um die Sterne in der Nacht beobachten zu können.