Ein Souvenirladen lädt zum Stöbern ein, während ein hauseigener Wäschesalon zur Verfügung steht. Im Hotel können auch Velos gemietet werden.

Das Hotel befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Kaiserpalast und bietet eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Die U-Bahn Station «Marutamachi» ist nur eine Gehminute entfernt, und der Hauptbahnhof ist in etwa 15 Fahrminuten erreichbar. In der direkten Umgebung des Hotels befinden sich zahlreiche Restaurants und Geschäfte.