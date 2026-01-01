Noku Kyoto
Kyoto
Beschreibung
Einleitung
Ein Souvenirladen lädt zum Stöbern ein, während ein hauseigener Wäschesalon zur Verfügung steht. Im Hotel können auch Velos gemietet werden.
Lage
Das Hotel befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Kaiserpalast und bietet eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Die U-Bahn Station «Marutamachi» ist nur eine Gehminute entfernt, und der Hauptbahnhof ist in etwa 15 Fahrminuten erreichbar. In der direkten Umgebung des Hotels befinden sich zahlreiche Restaurants und Geschäfte.
Angebot
Im hauseigenen «Noku Café» werden ganztags internationale Speisen serviert.
Zimmer
Die 81 Zimmer sind in einem eleganten, minimalistischen japanischen Design gehalten und mit ausgewählten Kunstwerken dekoriert, die die reiche Kultur Kyotos widerspiegeln. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher, Safe sowie Föhn.
House (22): 20–25 m² gross.
Deluxe (25): 24–33 m², mit Sitzecke und Minibar.
House (22): 20–25 m² gross.
Deluxe (25): 24–33 m², mit Sitzecke und Minibar.
Preis auf Anfrage
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