Beschreibung

Einleitung Das Six Senses Spa kombiniert traditionelle Heilmethoden mit moderner Wissenschaft und Zen Kultur. Es bietet traditionelle Badehäuser, einen Swimmingpool, Yoga- und Meditationssitzungen sowie vier Behandlungsräume. Weitere Einrichtungen umfassen eine Sauna, ein Dampfbad und ein Fitness. Familien mit Kindern profitieren vom «Grow With Six Senses» Kids Club, der mit nachhaltigen und spielerischen Aktivitäten auf junge Gäste zugeschnitten ist.

Lage Das Hotel liegt im Higashiyama Viertel, das für seine kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten bekannt ist. In der Umgebung befinden sich zahlreiche kleine Kunsthandwerksläden, Galerien, Restaurants und Cafés, die zum Entdecken einladen. Der Bahnhof Kyoto ist etwa 15 Fahrminuten entfernt.

Angebot Das «Sekki» serviert saisonale Gerichte, die nach dem «Eat With Six Senses»-Ethos zubereitet werden und lokale Zutaten in den Vordergrund stellen. Für Liebhaber der japanischen Küche bietet das «Sushi Oga Higashiyama» ein authentisches Sushi Erlebnis auf höchstem Niveau. Im «Café Sekki» können Gäste Kaffee und feines Gebäck geniessen, die Bar «Nine Tails» lädt mit kreativen Cocktails zum Verweilen ein, und eine Rooftop Bar bietet einen stimmungsvollen Blick über die Dächer Kyotos.