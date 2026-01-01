Beschreibung

Einleitung Das «8lements Spa», das sich den acht Säulen des Wohlbefindens nach der Philosophie der Banyan Group widmet, lädt mit verschiedensten Behandlungen zum Entspannen ein. Zudem steht ein modernes Fitness zur Verfügung.

Lage Das Hotel befindet sich im Viertel Sanjo, mitten im Herzen Kyotos. Von hier aus sind berühmte Sehenswürdigkeiten wie der Kiyomizu Tempel, der Nishiki Markt und das Gion Viertel bequem zu Fuss erreichbar. Auch exzellente Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten sind nur wenige Schritte entfernt. Der Bahnhof Kyoto liegt 10 Fahrminuten entfernt.

Angebot Im hauseigenen Restaurant «Grill 54th» geniessen Gäste exquisite Grillgerichte. Die «Lounge & Bar 1867» bietet eine beeindruckende Auswahl an kreativen Cocktails sowie saisonale Afternoon Tea Arrangements.