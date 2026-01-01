Gäste können in der «Vista Lounge» täglich von 15:00 bis 22:00 Uhr eine Auswahl an alkoholfreien Gratisgetränken geniessen.

Zentral im Nakagyo-ku Viertel gelegen, ist das Hotel nur wenige Gehminuten von den U-Bahn Stationen «Shijo» und «Karasuma» entfernt. Sehenswürdigkeiten wie das Nijo Schloss und der Nishiki Markt sind bequem zu Fuss erreichbar. Der Bahnhof Kyoto liegt 10 Fahrminuten entfernt. In der unmittelbaren Umgebung des Hotels finden Sie eine Vielzahl von Restaurants und Geschäften.