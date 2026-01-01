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Hotel Vista Premio Kyoto Nagomitei

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Kyoto

Das einfache, aber komfortable Mittelklasshotel überzeugt mit durchdachtem Komfort und einer ausgezeichneten Lage, nur wenige Schritte vom Nishiki Markt entfernt.

Beschreibung

Einleitung
Gäste können in der «Vista Lounge» täglich von 15:00 bis 22:00 Uhr eine Auswahl an alkoholfreien Gratisgetränken geniessen.
Lage
Zentral im Nakagyo-ku Viertel gelegen, ist das Hotel nur wenige Gehminuten von den U-Bahn Stationen «Shijo» und «Karasuma» entfernt. Sehenswürdigkeiten wie das Nijo Schloss und der Nishiki Markt sind bequem zu Fuss erreichbar. Der Bahnhof Kyoto liegt 10 Fahrminuten entfernt. In der unmittelbaren Umgebung des Hotels finden Sie eine Vielzahl von Restaurants und Geschäften.
Zimmer
Die 84 Zimmer sind schlicht, aber komfortabel eingerichtet und verfügen alle über Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Kühlschrank, Safe sowie Föhn.
Standard (66): 19-21 m² gross.
Superior (12): Eckzimmer, 21-24 m² gross.
Deluxe (4): 35 m² gross und somit ideal für Familien.
Preis auf Anfrage

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