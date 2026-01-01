Beschreibung

Einleitung Erleben Sie die Philosophie des Wohlbefindens, die das Hotel prägt. Neben Yoga und Meditation in der friedvollen Atmosphäre des Gartens sind die kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten Kyotos nur einen Katzensprung entfernt.

Lage Das Garrya Nijo Castle Kyoto liegt ideal im Herzen von Kyoto, direkt neben dem historischen Nijo Castle. In der unmittelbaren Umgebung gibt es eine Vielzahl von Restaurants, Bars und Cafés. Zudem sind die Kiyomizu Tempelanlage, der goldenen Pavillon und berühmte Gion Viertel bequem zu Fuss erreichbar. Der Bahnhof von Kyoto ist in rund 10 Fahrminuten erreichbar, und eine U-Bahn Station befindet sich ebenfalls nur wenige Schritte entfernt.

Angebot Das Restaurant «Singular» bietet eine innovative Interpretation der französischen Küche, die japanische und französische Zutaten zu einem kulinarischen Erlebnis verschmelzen lässt.