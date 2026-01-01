Garrya Nijo Castle Kyoto
Kyoto
Beschreibung
Einleitung
Erleben Sie die Philosophie des Wohlbefindens, die das Hotel prägt. Neben Yoga und Meditation in der friedvollen Atmosphäre des Gartens sind die kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten Kyotos nur einen Katzensprung entfernt.
Lage
Das Garrya Nijo Castle Kyoto liegt ideal im Herzen von Kyoto, direkt neben dem historischen Nijo Castle. In der unmittelbaren Umgebung gibt es eine Vielzahl von Restaurants, Bars und Cafés. Zudem sind die Kiyomizu Tempelanlage, der goldenen Pavillon und berühmte Gion Viertel bequem zu Fuss erreichbar. Der Bahnhof von Kyoto ist in rund 10 Fahrminuten erreichbar, und eine U-Bahn Station befindet sich ebenfalls nur wenige Schritte entfernt.
Angebot
Das Restaurant «Singular» bietet eine innovative Interpretation der französischen Küche, die japanische und französische Zutaten zu einem kulinarischen Erlebnis verschmelzen lässt.
Zimmer
Die 25 stilvoll mit raumhohen Fenstern eingerichteten Zimmer und Suiten bieten luxuriöse Badezimmer mit separater Badewanne und Regendusche. Alle sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Deluxe (11): 40 m² grosse Zimmer mit Stadtblick.
Wellbeing (4): 45 m² gross und mit Balkon und Gartenblick. Zudem mit Yoga Matten und Wellness Getränken in der Minibar ausgestattet.
Nijo Castle View (7): 41 m² gross, auf der obersten Etage mit Panoramaausblick auf das Nijo Castle.
Bamboo Garden (2): 48 m² gross, im Erdgeschoss mit kleiner Terrasse und eigenem japanischen Minigarten.
Deluxe (11): 40 m² grosse Zimmer mit Stadtblick.
Wellbeing (4): 45 m² gross und mit Balkon und Gartenblick. Zudem mit Yoga Matten und Wellness Getränken in der Minibar ausgestattet.
Nijo Castle View (7): 41 m² gross, auf der obersten Etage mit Panoramaausblick auf das Nijo Castle.
Bamboo Garden (2): 48 m² gross, im Erdgeschoss mit kleiner Terrasse und eigenem japanischen Minigarten.
Preis auf Anfrage
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