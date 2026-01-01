Beschreibung

Einleitung Stilvoller Indoor Swimmingpool und ein Wellness Bereich, das eine sehr grosse Auswahl an verschiedenen Behandlungen anbietet. Darüber hinaus steht ein modernes Fitness zur Verfügung.

Lage Das Hotel liegt zentral in Kyoto, in Gehdistanz zum Higashi Hongan-ji Tempel und bietet eine ideale Ausgangslage, um die berühmten Tempel, Schreine und Gärten der Stadt zu erkunden. In unmittelbarer Nähe des Hotels finden sich zahlreiche Restaurants und Bar. Der Bahnhof Kyoto ist nur 15 Gehminuten entfernt.

Angebot Das Restaurant «Kati» serviert traditionelle thailändische und japanische Speisen in stilvollem Ambiente. Für ein Fine Dining Erlebnis auf höchstem Niveau sorgt das Restaurant «Ayatana», das exquisite thailändische Küche bietet. Im «Kōyō» erwartet Gäste ein exklusives Teppanyaki-Erlebnis. Die Bar «Den Kyoto» besticht durch kreative Cocktails, während «The Gallery» als elegante Lobby Lounge mit Tee und leichten Snacks zum Verweilen einlädt.