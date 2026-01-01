Dusit Thani Kyoto
Kyoto
Beschreibung
Einleitung
Stilvoller Indoor Swimmingpool und ein Wellness Bereich, das eine sehr grosse Auswahl an verschiedenen Behandlungen anbietet. Darüber hinaus steht ein modernes Fitness zur Verfügung.
Lage
Das Hotel liegt zentral in Kyoto, in Gehdistanz zum Higashi Hongan-ji Tempel und bietet eine ideale Ausgangslage, um die berühmten Tempel, Schreine und Gärten der Stadt zu erkunden. In unmittelbarer Nähe des Hotels finden sich zahlreiche Restaurants und Bar. Der Bahnhof Kyoto ist nur 15 Gehminuten entfernt.
Angebot
Das Restaurant «Kati» serviert traditionelle thailändische und japanische Speisen in stilvollem Ambiente. Für ein Fine Dining Erlebnis auf höchstem Niveau sorgt das Restaurant «Ayatana», das exquisite thailändische Küche bietet. Im «Kōyō» erwartet Gäste ein exklusives Teppanyaki-Erlebnis. Die Bar «Den Kyoto» besticht durch kreative Cocktails, während «The Gallery» als elegante Lobby Lounge mit Tee und leichten Snacks zum Verweilen einlädt.
Zimmer
Die 147 exquisit gestalteten Zimmer und Suiten verbinden modernen Komfort mit traditionellem Flair. Alle Zimmer & Suiten sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe sowie Föhn.
Deluxe (98): 40 m² grosse Zimmer
Premier (13): Gleich gross, jedoch mit Stadtblick
Premier Garden (7): Gleich gross, jedoch mit Gartensicht
Deluxe (98): 40 m² grosse Zimmer
Premier (13): Gleich gross, jedoch mit Stadtblick
Premier Garden (7): Gleich gross, jedoch mit Gartensicht
Preis auf Anfrage
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