Eine Nord-Indien-Rundreise ist ein inspirierendes und faszinierendes Erlebnis! Rajasthan, der farbenfrohe Bundesstaat im Nordosten Indiens, ist das Land der Maharadschas und Maharanis. In den ehemaligen Fürstenstaaten regierten die Adeligen mit eiserner Faust über ihre Untertanen und mit verschwenderischem Lebensstil, der in den vielen prächtigen Palästen seinen Ausdruck findet. Einige wurden in luxuriöse Hotels umgewandelt, andere können besichtigt werden. Rajasthan ist ein armes Land und dennoch wird den Menschen im grössten Bundesstaat Indiens nachgesagt, dass es ihnen möglich ist, den Alltag in Schönheit zu verwandeln. Der Reisende, der die «Region der Schmetterlingsfarben» besucht, wird sogleich wissen, was damit gemeint ist. Unsere erfahrenen Indien Spezialisten unterstützen Sie gerne bei der Planung Ihrer Rajasthan und Nord-Indien Reisen.