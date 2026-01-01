Beschreibung

Einleitung Erfrischen Sie sich am Swimming­pool, lassen Sie sich im «Jiva Spa» verwöhnen oder nehmen Sie an einer geführten Palastbesicht­i­gun­g teil.

Lage Das Hotel liegt am Meer direkt gegenüber des «Gate­way of India». Zu den Shoppingmöglichkeiten und dem Geschäfts­viertel sind es nur wenige Gehminuten. Die Fahrzeit zum Flug­hafen von Mumbai beträgt je nach Verkehrs­auf­kommen ca. 1 - 1 ½ Stun­den.

Angebot The Taj Mahal Palace bietet seinen Gästen ein kulinarisches Erlebnis mit traditionell indischer Küche sowie internationalen Gerichten in neun Restaurants und Bars. Das Restaurant «Wasabi by Mori­moto» ist Mumbais erstes japanisches Spitzen­restaurant.