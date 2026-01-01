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The Taj Mahal Palace

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Mumbai

The Taj Mahal Palace ist eine Hotellegende in Indien und geniesst Weltruf, hier wurde Hotelgeschichte geschrieben. Die Tower Wing Zimmer sind etwas spartanisch im Stil der 80er-Jahre eingerichtet. Die Unterkunft in den feudalen Palace Wing Zimmern ist ein spezielles Erlebnis.

Beschreibung

Einleitung
Erfrischen Sie sich am Swimming­pool, lassen Sie sich im «Jiva Spa» verwöhnen oder nehmen Sie an einer geführten Palastbesicht­i­gun­g teil.
Lage
Das Hotel liegt am Meer direkt gegenüber des «Gate­way of India». Zu den Shoppingmöglichkeiten und dem Geschäfts­viertel sind es nur wenige Gehminuten. Die Fahrzeit zum Flug­hafen von Mumbai beträgt je nach Verkehrs­auf­kommen ca. 1 - 1 ½ Stun­den.
Angebot
The Taj Mahal Palace bietet seinen Gästen ein kulinarisches Erlebnis mit traditionell indischer Küche sowie internationalen Gerichten in neun Restaurants und Bars. Das Restaurant «Wasabi by Mori­moto» ist Mumbais erstes japanisches Spitzen­restaurant.
Zimmer
Die 560 Zimmer verteilen sich auf den Tower Wing und den exklusiven Palace Wing, welcher rund 285 Zimmer und Suiten beherbergt. Alle Zimmer verfügen über eine moderne technische Ausstattung mit Bad/Dusche, Klimaan­lage, Fernseher, Telefon, gratis Internet­zugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher.
Tower Wing Superior City View: 25 m² gross, mit einer Mi­schung aus indischer Ästhetik und europäischem Flair.
Tower Wing Superior Sea View: Gleiche Annehmlichkeiten wie die Superior City View Zimmer, jedoch mit 29 m² etwas grösser und mit Sicht auf das Arabische Meer und das historische Monument «Gateway of India».
Palace Wing Luxury Grande City View: 33-37 m² grosse Zimmer mit Ausblick auf die Stadt und den Swimmingpool.
Preis auf Anfrage

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