The Taj Mahal Palace
Mumbai
Beschreibung
Einleitung
Erfrischen Sie sich am Swimmingpool, lassen Sie sich im «Jiva Spa» verwöhnen oder nehmen Sie an einer geführten Palastbesichtigung teil.
Lage
Das Hotel liegt am Meer direkt gegenüber des «Gateway of India». Zu den Shoppingmöglichkeiten und dem Geschäftsviertel sind es nur wenige Gehminuten. Die Fahrzeit zum Flughafen von Mumbai beträgt je nach Verkehrsaufkommen ca. 1 - 1 ½ Stunden.
Angebot
The Taj Mahal Palace bietet seinen Gästen ein kulinarisches Erlebnis mit traditionell indischer Küche sowie internationalen Gerichten in neun Restaurants und Bars. Das Restaurant «Wasabi by Morimoto» ist Mumbais erstes japanisches Spitzenrestaurant.
Zimmer
Die 560 Zimmer verteilen sich auf den Tower Wing und den exklusiven Palace Wing, welcher rund 285 Zimmer und Suiten beherbergt. Alle Zimmer verfügen über eine moderne technische Ausstattung mit Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher.
Tower Wing Superior City View: 25 m² gross, mit einer Mischung aus indischer Ästhetik und europäischem Flair.
Tower Wing Superior Sea View: Gleiche Annehmlichkeiten wie die Superior City View Zimmer, jedoch mit 29 m² etwas grösser und mit Sicht auf das Arabische Meer und das historische Monument «Gateway of India».
Palace Wing Luxury Grande City View: 33-37 m² grosse Zimmer mit Ausblick auf die Stadt und den Swimmingpool.
Tower Wing Superior City View: 25 m² gross, mit einer Mischung aus indischer Ästhetik und europäischem Flair.
Tower Wing Superior Sea View: Gleiche Annehmlichkeiten wie die Superior City View Zimmer, jedoch mit 29 m² etwas grösser und mit Sicht auf das Arabische Meer und das historische Monument «Gateway of India».
Palace Wing Luxury Grande City View: 33-37 m² grosse Zimmer mit Ausblick auf die Stadt und den Swimmingpool.
Preis auf Anfrage
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