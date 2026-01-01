Beschreibung

Einleitung Zum Hotel gehört ein Swim­ming­pool und ein Fitnessraum.

Lage Nur 5 Minuten zum internationalen Flughafen, zum In­landf­lughafen 4 km.

Angebot Für den grossen und kleinen Hunger ste­hen Ihnen ein Restaurant, ein Coffeeshop mit indischen und internationalen Gerichten, eine kleine Bäckerei sowie eine Bar offen.