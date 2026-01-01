Kohinoor Continental
Mumbai
Beschreibung
Einleitung
Zum Hotel gehört ein Swimmingpool und ein Fitnessraum.
Lage
Nur 5 Minuten zum internationalen Flughafen, zum Inlandflughafen 4 km.
Angebot
Für den grossen und kleinen Hunger stehen Ihnen ein Restaurant, ein Coffeeshop mit indischen und internationalen Gerichten, eine kleine Bäckerei sowie eine Bar offen.
Zimmer
Die 120 Zimmer sind mit allen erforderlichen Einrichtungen versehen, dazu gehören Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher.
Preis auf Anfrage
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