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Kohinoor Continental

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Mumbai

Ideales Transithotel als gute Option, um sich Warte­zei­ten bei Flugreisen angenehmer zu gestalten.

Beschreibung

Einleitung
Zum Hotel gehört ein Swim­ming­pool und ein Fitnessraum.
Lage
Nur 5 Minuten zum internationalen Flughafen, zum In­landf­lughafen 4 km.
Angebot
Für den grossen und kleinen Hunger ste­hen Ihnen ein Restaurant, ein Coffeeshop mit indischen und internationalen Gerichten, eine kleine Bäckerei sowie eine Bar offen.
Zimmer
Die 120 Zimmer sind mit allen erforderlichen Einrichtungen versehen, dazu gehören Du­sche, Kli­ma­anlage, Fernseher, Telefon, gratis Internet­zugang, Mini­bar, Safe und Kaffee-/Teekocher.
Preis auf Anfrage

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