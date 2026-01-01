Beschreibung

Einleitung Fitness (gegen Gebühr). Im Hotel befindet sich das populäre Lokal «Havana Café & Bar». In der entspannten kubanischen Atmosphäre mit Kunstwerken, Bildern, Musik, Rum, den berühmten Zigarren und Kaffee fühlen Sie sich in die reiche Kultur des Karibikstaates versetzt.

Lage Im Süden von Mumbai in Gehdistanz zum «Gateway of India», vielen Geschäften, Märkten wie dem lebhaften Colaba Markt, Cafés und Restaurants. Zum Flug­hafen dauert die Fahrzeit je nach Verkehrsaufkommen 1 - 1½ Stunden.

Angebot Im «All Stir Fry» Restau­rant, originell im Stil einer orientalischen Strassenküche mit offenem Wok-Herd und Nudelbar gestaltet, werden asiatische Gerich­te zubereitet. Sie können sich selber direkt mit den Köchen austauschen, Ihre Wünsche äussern und zusehen, wie aus saisonalem Gemüse, Nudeln, Fleisch, Meeresfrüchten und verschiedenen Saucen Ihr Essen nach Ihrem persönlichen Geschmack zubereitet wird. Neben diesen Wok-Gerichten gibt es auch eine Auswahl an Suppen, Vorspeisen und Hauptgerichten.