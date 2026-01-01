The Gordon House
Mumbai
Beschreibung
Einleitung
Fitness (gegen Gebühr). Im Hotel befindet sich das populäre Lokal «Havana Café & Bar». In der entspannten kubanischen Atmosphäre mit Kunstwerken, Bildern, Musik, Rum, den berühmten Zigarren und Kaffee fühlen Sie sich in die reiche Kultur des Karibikstaates versetzt.
Lage
Im Süden von Mumbai in Gehdistanz zum «Gateway of India», vielen Geschäften, Märkten wie dem lebhaften Colaba Markt, Cafés und Restaurants. Zum Flughafen dauert die Fahrzeit je nach Verkehrsaufkommen 1 - 1½ Stunden.
Angebot
Im «All Stir Fry» Restaurant, originell im Stil einer orientalischen Strassenküche mit offenem Wok-Herd und Nudelbar gestaltet, werden asiatische Gerichte zubereitet. Sie können sich selber direkt mit den Köchen austauschen, Ihre Wünsche äussern und zusehen, wie aus saisonalem Gemüse, Nudeln, Fleisch, Meeresfrüchten und verschiedenen Saucen Ihr Essen nach Ihrem persönlichen Geschmack zubereitet wird. Neben diesen Wok-Gerichten gibt es auch eine Auswahl an Suppen, Vorspeisen und Hauptgerichten.
Zimmer
29 mit unterschiedlichem Dekor gestaltete Zimmer. Jede Etage ist einem anderen Thema und Konzept, von mediterran, europäisch-englischem «Country Stil» bis hin zu skandinavisch gewidmet. Die Zimmer sind 22 m² gross und mit kleinem Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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