Trident Nariman Point
Mumbai
Beschreibung
Einleitung
Der grosszügige Swimmingpool lädt zum Verweilen ein. Grosses Fitness Center und schöner, grosser Spa sowie ein Kinderpool.
Angebot
Im «India Jones» werden Ihnen asiatische Menüs aus Korea, Vietnam, Thailand und Japan serviert. «Frangipani» Restaurant mit mediterraner Küche.
Zimmer
Die 586 erstklassig ausgestatteten Zimmer verfügen alle über Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher.
Superior City View: Schöne Zimmer mit Blick auf die Stadt.
Premier Ocean View: Zimmer mit herrlicher Sicht auf das Meer. Der Aufpreis lohnt sich.
Trident Club: Moderne Zimmer auf den Etagen 28 bis 31. Trident Club Gäste kommen in den Genuss von einem separaten Check-in und «Cocktail Hours» in der Trident Club Lounge.
Superior City View: Schöne Zimmer mit Blick auf die Stadt.
Premier Ocean View: Zimmer mit herrlicher Sicht auf das Meer. Der Aufpreis lohnt sich.
Trident Club: Moderne Zimmer auf den Etagen 28 bis 31. Trident Club Gäste kommen in den Genuss von einem separaten Check-in und «Cocktail Hours» in der Trident Club Lounge.
Preis auf Anfrage
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