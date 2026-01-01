Die 586 erstklassig ausge­stat­teten Zimmer verfügen alle über Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Tele­fon, gratis Inter­net­zugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher.

Superior City View: Schöne Zimmer mit Blick auf die Stadt.

Premier Ocean View: Zimmer mit herrlicher Sicht auf das Meer. Der Auf­preis lohnt sich.

Trident Club: Moderne Zimmer auf den Eta­gen 28 bis 31. Trident Club Gäste kommen in den Genuss von einem ­separaten Check-in und «Cocktail Hours» in der Trident Club Lounge.