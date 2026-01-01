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Trident Nariman Point

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Mumbai

Eine gute Adresse von internationalem Standard an idealer Lage. Das Hotel ist ebenso beliebt bei Geschäfts­reisenden.

Beschreibung

Einleitung
Der grosszügige Swim­ming­pool lädt zum Verweilen ein. Grosses Fitness Center und schö­ner, grosser Spa sowie ein Kinderpool.
Angebot
Im «India Jones» werden Ihnen asiatische Menüs aus Korea, Vietnam, Thailand und Japan serviert. «Frangipani» Restaurant mit mediterraner Küche.
Zimmer
Die 586 erstklassig ausge­stat­teten Zimmer verfügen alle über Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Tele­fon, gratis Inter­net­zugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher.
Superior City View: Schöne Zimmer mit Blick auf die Stadt.
Premier Ocean View: Zimmer mit herrlicher Sicht auf das Meer. Der Auf­preis lohnt sich.
Trident Club: Moderne Zimmer auf den Eta­gen 28 bis 31. Trident Club Gäste kommen in den Genuss von einem ­separaten Check-in und «Cocktail Hours» in der Trident Club Lounge.
Preis auf Anfrage

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