Taj Santacruz
Mumbai
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool, «Jiva Spa», Dampfbad, Jacuzzi, Fitness Center.
Lage
In Gehdistanz (2 Minuten zu Fuss) zum Domestic Terminal des Flughafens Mumbai. Die Fahrzeit zum internationalen Terminal beträgt 10-15 Minuten.
Angebot
Drei Restaurants mit mediterranen, italienischen, französischen und chinesischen Menüs sowie Grillspezialitäten. Bar und Lounge.
Zimmer
279 hochwertige und grosszügige Zimmer und Suiten. Alle verfügen über ein modernes Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Luxury City View: 54 m², Sitzbereich mit Sofa und Tisch.
Luxury Pool View: Gleiche Ausstattung, Sicht auf Swimmingpool und Blick zu den startenden und landenden Flugzeugen.
Taj Club City View: Zimmer auf der 6. Etage. Gäste haben Zutritt zur Taj Club Lounge mit zahlreichen Annehmlichkeiten wie separatem check-in/check-out, «Afternoon Tea», abends Cocktails sowie Flughafentransfer im Privatwagen (1 Weg; vorbehältlich Verfügbarkeit, Änderungen vorbehalten).
Luxury City View: 54 m², Sitzbereich mit Sofa und Tisch.
Luxury Pool View: Gleiche Ausstattung, Sicht auf Swimmingpool und Blick zu den startenden und landenden Flugzeugen.
Taj Club City View: Zimmer auf der 6. Etage. Gäste haben Zutritt zur Taj Club Lounge mit zahlreichen Annehmlichkeiten wie separatem check-in/check-out, «Afternoon Tea», abends Cocktails sowie Flughafentransfer im Privatwagen (1 Weg; vorbehältlich Verfügbarkeit, Änderungen vorbehalten).
Preis auf Anfrage
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