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Taj Santacruz

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Mumbai

Luxuriöses Ambiente, komfortable Zim­mer und gute Restaurants zeichnen dieses Hotel aus. Die meisten internationalen Flüge erreichen und verlassen Mum­bai spät abends oder gar mitten in der Nacht. Die un­mittelbare Nähe dieses Hotels zum Flughafen macht das Reisen zweifelsohne komfortabler.

Beschreibung

Einleitung
Swimmingpool, «Jiva Spa», Dampf­­bad, Jacuzzi, Fitness Center.
Lage
In Gehdistanz (2 Minuten zu Fuss) zum Domestic Termi­nal des Flughafens Mumbai. Die Fahrzeit zum internationalen Terminal beträgt 10-15 Minuten.
Angebot
Drei Restaurants mit mediterranen, italienischen, französischen und chinesischen Menüs sowie Grill­spe­zialitäten. Bar und Lounge.
Zimmer
279 hochwertige und grosszügige Zimmer und Suiten. Alle verfügen über ein modernes Bade­zimmer mit Badewanne und separater Dusche, Klima­anlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Luxury City View: 54 m², Sitzbereich mit Sofa und Tisch.
Luxury Pool View: Gleiche Ausstattung, Sicht auf Swim­ming­pool und Blick zu den startenden und landenden Flug­zeugen.
Taj Club City View: Zimmer auf der 6. Etage. Gäste haben Zutritt zur Taj Club Lounge mit zahlreichen Annehmlichkeiten wie separatem check-in/check-out, «Afternoon Tea», abends Cocktails sowie Flughafentransfer im Privatwagen (1 Weg; vorbehältlich Verfügbarkeit, Änderungen vorbehalten).
Preis auf Anfrage

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