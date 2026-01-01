In Gehdistanz (2 Minuten zu Fuss) zum Domestic Termi­nal des Flughafens Mumbai. Die Fahrzeit zum internationalen Terminal beträgt 10-15 Minuten.

279 hochwertige und grosszügige Zimmer und Suiten. Alle verfügen über ein modernes Bade­zimmer mit Badewanne und separater Dusche, Klima­anlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.

Luxury City View: 54 m², Sitzbereich mit Sofa und Tisch.

Luxury Pool View: Gleiche Ausstattung, Sicht auf Swim­ming­pool und Blick zu den startenden und landenden Flug­zeugen.

Taj Club City View: Zimmer auf der 6. Etage. Gäste haben Zutritt zur Taj Club Lounge mit zahlreichen Annehmlichkeiten wie separatem check-in/check-out, «Afternoon Tea», abends Cocktails sowie Flughafentransfer im Privatwagen (1 Weg; vorbehältlich Verfügbarkeit, Änderungen vorbehalten).