The Oberoi, Mumbai
Mumbai
Beschreibung
Einleitung
Der rund um die Uhr geöffnete Spa des Oberoi bietet eine Reihe von verschiedenen Therapien und Massagen. Ob thailändisch, indisch oder balinesisch, an diesem Ort bleiben keine Wünsche offen. Beheizter Swimmingpool, Fitness Center, Dampfbad und Sauna. Golf, Squash oder Tennis kann vom Hotel aus organisiert werden.
Angebot
Das kulinarische Angebot des Hotels macht dem Namen Oberoi alle Ehre. Das «Fenix» Restaurant bietet internationale und indische Küche. Das «Vetro» ist ein populäres italienisches Restaurant und das «Ziya» steht für indische Küche vom Feinsten. Edle Bar/Lounge für genussvolle Momente.
Zimmer
Alle 287 Zimmer und Suiten sind modern und geschmackvoll eingerichtet. Edle Materialien wie Marmor und spezielle Stoffe wurden verwendet, um den Gästen den Aufenthalt so gemütlich wie möglich zu gestalten. Die Zimmer verfügen über ein Marmorbad, Klimaanlage, TV, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Safe. Butler Service rund um die Uhr.
Luxury (110): Zimmer mit Sicht zur Stadt, Bad mit freistehender Badewanne und TV.
Premier Oceanview (34): Mit direkter Sicht auf das Meer.
Luxury (110): Zimmer mit Sicht zur Stadt, Bad mit freistehender Badewanne und TV.
Premier Oceanview (34): Mit direkter Sicht auf das Meer.
Preis auf Anfrage
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