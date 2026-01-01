Beschreibung

Einleitung Der rund um die Uhr geöffnete Spa des Oberoi bietet eine Reihe von verschiedenen The­rapien und Mas­sagen. Ob thailändisch, indisch oder ba­li­­nesisch, an diesem Ort blei­ben keine Wün­sche offen. Beheizter Swimmingpool, Fitness Center, Dampf­bad und Sauna. Golf, Squash oder Tennis kann vom Hotel aus organisiert werden.

Angebot Das kulinarische Angebot des Hotels macht dem Namen Oberoi alle Ehre. Das «Fenix» Res­tau­rant bietet interna­tio­nale und indische Küche. Das «Vetro» ist ein populäres italie­nisches Restaurant und das «Ziya» steht für indische Küche vom Feinsten. Edle Bar/Lounge für ­genussvolle Momente.