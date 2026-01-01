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The Oberoi, Mumbai

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Mumbai

Wer Wert auf professionellen Service, hohen Wohnkomfort und gute Restaurants legt, ist an ­dieser Adresse richtig. The Oberoi Mumbai ist eines der füh­renden Häuser Indiens. Es gefällt mit einem frischen, modernen Stil sowie einer wunderschönen Lobby mit Atrium. Die Ein­rich­tungen des Trident Nariman Point stehen auch den Gästen des Oberoi zur Verfügung.

Beschreibung

Einleitung
Der rund um die Uhr geöffnete Spa des Oberoi bietet eine Reihe von verschiedenen The­rapien und Mas­sagen. Ob thailändisch, indisch oder ba­li­­nesisch, an diesem Ort blei­ben keine Wün­sche offen. Beheizter Swimmingpool, Fitness Center, Dampf­bad und Sauna. Golf, Squash oder Tennis kann vom Hotel aus organisiert werden.
Angebot
Das kulinarische Angebot des Hotels macht dem Namen Oberoi alle Ehre. Das «Fenix» Res­tau­rant bietet interna­tio­nale und indische Küche. Das «Vetro» ist ein populäres italie­nisches Restaurant und das «Ziya» steht für indische Küche vom Feinsten. Edle Bar/Lounge für ­genussvolle Momente.
Zimmer
Alle 287 Zimmer und Suiten sind modern und geschmackvoll eingerichtet. Edle Ma­te­ria­lien wie Marmor und spezielle Stoffe wurden verwendet, um den Gästen den Aufenthalt so gemütlich wie möglich zu gestalten. Die Zimmer verfügen über ein Marmorbad, Klima­an­lage, TV, Tele­fon, gratis Internetzugang, Mini­­bar und Safe. Butler Service rund um die Uhr.
Luxury (110): Zimmer mit Sicht zur Stadt, Bad mit freistehender Badewanne und TV.
Premier Oceanview (34): Mit direkter Sicht auf das Meer.
Preis auf Anfrage

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