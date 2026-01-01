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The Oberoi, New Delhi

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Delhi

Ein stilvolles, angenehmes Hotel mit viel Komfort und dem professionellen Service der Oberoi Hotelkette. Spezielle Erwähnung verdienen das erstklassige Well­ness Angebot des Hotels sowie die stadtbekannten Restaurants. Das Oberoi Hotel Delhi ist idealer Ausgangsort für die Weiterreise in die Oberoi Villen in Rajasthan.

Beschreibung

Einleitung
Innen- und Aussen-­Swim­mingpool, schönes Spa mit erstklassigem Wellness Angebot, Fitness Center, Yoga.
Lage
Im Geschäftsbezirk von New Delhi, direkt neben dem Delhi Golfplatz und der Humayun Grabstätte. Wenige Minuten vom Stadtzentrum, 8 km zum Bahnhof und rund 45 Minu­ten Fahrzeit zum Flughafen.
Angebot
Im «threesixty°» Restaurant erwartet Sie eine kulinarische Weltreise, von Sushi über Pizza aus dem Holzofen, Thai-Spezialitäten bis hin zu indischen Köstlich­keiten, dazu gibt es eine breite Auswahl an Weinen. Im «Baoshuan» werden chinesische und im «Omya» indische Spezialitäten serviert. Für Drinks und Musik stehen drei verschiedene Bars zur Auswahl.
Zimmer
Die 220 hochwertigen Zimmer und Suiten mit Holzboden und Marmorbadezimmer sind komfortabel und grosszügig eingerichtet. Zum Angebot gehört ein 24-Stunden Butlerservice. Die Zimmer ver­fügen über eine moderne technische Aus­stat­tung mit Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Nespresso Maschine, Teekocher, Safe und Föhn.
Deluxe (44): 33 m² grosse Zimmer, teilweise auf den unteren Etagen gelegen, mit grossem Fenster und geschmackvollem Interieur.
Luxury (56): Gleiche Grösse wie die Deluxe Zimmer, auf den oberen Etagen mit Blick auf den Golfplatz oder zur Humayun Grabstätte.
Premier (42): Die 51 m² grossen Zimmer bieten viel Platz und ein sehr schönes Badezimmer.
Premier Plus: Ebenfalls 51 m² gross, mit Aussicht auf den Golfplatz und die Humayun Grabstätte mit Zugang zur Resident’s Lounge.
Preis auf Anfrage

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