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Haveli Dharampura

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Delhi

Eine wunderbare Adresse für Liebhaber historischer Hotels mit Charme und Ambiance. Aus­ge­zeichnet gelegen, um Alt-Delhi und das Gassenlabyrinth von Chandni Chowk zu entdecken. Ein verstecktes Juwel in der Grossstadt!

Beschreibung

Einleitung
Spa, Abendunter­haltung mit Mu­sik, Kunstgalerie, Bibliothek.
Lage
Im dicht bevölkerten Chandni Chowk, einem der ältesten und meist frequentierten Stras­sen­märk­te Alt-Delhis. Die letzten 200 m zum Hotel werden zu Fuss oder in der Rikscha durch enge Gassen zurückgelegt (organisierter Gepäcktransport). Kurze Distanz zum Roten Fort und der Moschee Jama Masjid (hörbar). Fahrzeit zum Flug­hafen ca. 1 Stunde.
Angebot
Restaurant «Lakhori» mit sehr guter indischer Küche. Zum Konzept gehört, den Gäs­ten die Ess­kultur und tradi­tio­nelle Strassenküche von Chand­ni Chowk näherzubringen. Freuen Sie sich auf eine kulinarische Entdeckungs­reise. Bei einem Drink auf der Dachterrasse (saisonal) schweift der Blick zur Jama Masjid und zum Roten Fort.
Zimmer
Die 14 Zimmer sind mit viel Liebe zum Detail renoviert und mit moderner Ausstattung ergänzt worden, ohne dass dabei das historische Ambiente verloren gegangen wäre. Zur Zimmeraus­stattung ge­­hören Bad/Du­sche, Fernseher, Telefon, gra­tis Inter­netzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/­Tee­kocher und Föhn.
Jharokha Room (5): Angenehm wohnlich ge­stal­tete, zum In­nen­hof gerichtete Zimmer.
Diwan-E-Khas Room (6): Antikes Mobiliar, hohe Decken und Fenster auf die Gassen von Chandni Chowk.
Shahjahan Suite (2): Elegante Suiten mit tra­ditionellem De­kor; einige mit Balkon.
Preis auf Anfrage

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