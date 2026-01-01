Beschreibung

Einleitung Spa, Abendunter­haltung mit Mu­sik, Kunstgalerie, Bibliothek.

Lage Im dicht bevölkerten Chandni Chowk, einem der ältesten und meist frequentierten Stras­sen­märk­te Alt-Delhis. Die letzten 200 m zum Hotel werden zu Fuss oder in der Rikscha durch enge Gassen zurückgelegt (organisierter Gepäcktransport). Kurze Distanz zum Roten Fort und der Moschee Jama Masjid (hörbar). Fahrzeit zum Flug­hafen ca. 1 Stunde.

Angebot Restaurant «Lakhori» mit sehr guter indischer Küche. Zum Konzept gehört, den Gäs­ten die Ess­kultur und tradi­tio­nelle Strassenküche von Chand­ni Chowk näherzubringen. Freuen Sie sich auf eine kulinarische Entdeckungs­reise. Bei einem Drink auf der Dachterrasse (saisonal) schweift der Blick zur Jama Masjid und zum Roten Fort.