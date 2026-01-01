Haveli Dharampura
Delhi
Beschreibung
Einleitung
Spa, Abendunterhaltung mit Musik, Kunstgalerie, Bibliothek.
Lage
Im dicht bevölkerten Chandni Chowk, einem der ältesten und meist frequentierten Strassenmärkte Alt-Delhis. Die letzten 200 m zum Hotel werden zu Fuss oder in der Rikscha durch enge Gassen zurückgelegt (organisierter Gepäcktransport). Kurze Distanz zum Roten Fort und der Moschee Jama Masjid (hörbar). Fahrzeit zum Flughafen ca. 1 Stunde.
Angebot
Restaurant «Lakhori» mit sehr guter indischer Küche. Zum Konzept gehört, den Gästen die Esskultur und traditionelle Strassenküche von Chandni Chowk näherzubringen. Freuen Sie sich auf eine kulinarische Entdeckungsreise. Bei einem Drink auf der Dachterrasse (saisonal) schweift der Blick zur Jama Masjid und zum Roten Fort.
Zimmer
Die 14 Zimmer sind mit viel Liebe zum Detail renoviert und mit moderner Ausstattung ergänzt worden, ohne dass dabei das historische Ambiente verloren gegangen wäre. Zur Zimmerausstattung gehören Bad/Dusche, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Jharokha Room (5): Angenehm wohnlich gestaltete, zum Innenhof gerichtete Zimmer.
Diwan-E-Khas Room (6): Antikes Mobiliar, hohe Decken und Fenster auf die Gassen von Chandni Chowk.
Shahjahan Suite (2): Elegante Suiten mit traditionellem Dekor; einige mit Balkon.
Jharokha Room (5): Angenehm wohnlich gestaltete, zum Innenhof gerichtete Zimmer.
Diwan-E-Khas Room (6): Antikes Mobiliar, hohe Decken und Fenster auf die Gassen von Chandni Chowk.
Shahjahan Suite (2): Elegante Suiten mit traditionellem Dekor; einige mit Balkon.
Preis auf Anfrage
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