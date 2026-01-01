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Pride Plaza Hotel Aerocity

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Delhi

Ideal für Gäste, welche nicht planen ins Stadtzentrum zu fahren, sondern für eine Transitnacht oder während einer längeren Wartezeit beim Flughafen bleiben möchten.

Beschreibung

Einleitung
Swimmingpool, Fitness Center, Spa, Sauna.
Lage
Direkt beim Flughafen Delhi (1 km), in der Hotel- und Konferenzzone «Aerocity» mit schneller Anbindung an den Flughafen.
Angebot
Mehrere Restaurants sorgen für eine brei­te kulinarische Palette mit asiatischen und westlichen Menüs sowie Barbecue Spezialitäten. Eine Lounge lädt zum Ver­wei­len ein.
Zimmer
385 moderne Zimmer mit warmen Farben, eingerichtet mit Bad/Dusche, Arbeitstisch, Kli­ma­an­lage, TV, Telefon, Multimedia Station, Internet­zu­gang (gegen Gebühr), Minibar und Safe.
Preis auf Anfrage

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