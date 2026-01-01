Pride Plaza Hotel Aerocity
Delhi
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool, Fitness Center, Spa, Sauna.
Lage
Direkt beim Flughafen Delhi (1 km), in der Hotel- und Konferenzzone «Aerocity» mit schneller Anbindung an den Flughafen.
Angebot
Mehrere Restaurants sorgen für eine breite kulinarische Palette mit asiatischen und westlichen Menüs sowie Barbecue Spezialitäten. Eine Lounge lädt zum Verweilen ein.
Zimmer
385 moderne Zimmer mit warmen Farben, eingerichtet mit Bad/Dusche, Arbeitstisch, Klimaanlage, TV, Telefon, Multimedia Station, Internetzugang (gegen Gebühr), Minibar und Safe.
Preis auf Anfrage
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