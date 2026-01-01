Beschreibung

Einleitung Geheizter Swim­ming­pool, Fitness Center, Sauna, Dampf­bad, Massagen, kleine Shopping Arkade, Haar- und Beauty­salon.

Lage Zentral, nur wenige Minuten zum Connaught Place, dem Einkaufsgebiet von Janpath und dem India Gate. Trans­­ferzeit zum Flughafen ca. 45 Minuten.

Angebot Kulinarisch steht Ihnen eine breite Pa­lette mit mehreren Restaurants zur Auswahl. Im rund um die Uhr geöffneten «Pickwicks» gibt es internationale Ge­richte, in den originellen Pavilions des «Sevilla» steht mediterrane Küche auf dem Pro­gramm, im «Jade» werden exquisite chinesische Köst­lichkeiten und im rustikalen «Dha­ba» nordindische Gaumenfreuden serviert. Die hauseigene Bäckerei sorgt für frische Bröt­chen, exotische Ku­chen und Feines aus Scho­kolade. Erwähnenswert ist die ex­klu­sive «Aura Bar», eine stadtbekannte Wodka Bar mit einem mystisch-trendigen Design und einer stolzen Aus­wahl von 55 Wodka Sorten!