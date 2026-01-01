The Claridges
Delhi
Beschreibung
Einleitung
Geheizter Swimmingpool, Fitness Center, Sauna, Dampfbad, Massagen, kleine Shopping Arkade, Haar- und Beautysalon.
Lage
Zentral, nur wenige Minuten zum Connaught Place, dem Einkaufsgebiet von Janpath und dem India Gate. Transferzeit zum Flughafen ca. 45 Minuten.
Angebot
Kulinarisch steht Ihnen eine breite Palette mit mehreren Restaurants zur Auswahl. Im rund um die Uhr geöffneten «Pickwicks» gibt es internationale Gerichte, in den originellen Pavilions des «Sevilla» steht mediterrane Küche auf dem Programm, im «Jade» werden exquisite chinesische Köstlichkeiten und im rustikalen «Dhaba» nordindische Gaumenfreuden serviert. Die hauseigene Bäckerei sorgt für frische Brötchen, exotische Kuchen und Feines aus Schokolade. Erwähnenswert ist die exklusive «Aura Bar», eine stadtbekannte Wodka Bar mit einem mystisch-trendigen Design und einer stolzen Auswahl von 55 Wodka Sorten!
Zimmer
Die 132 Zimmer und Suiten sind aufgeteilt auf zwei Hotelflügel. Sie verfügen über Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und einen Schreibtisch. Bei der Möblierung und Dekoration wurden klassische Elemente ebenso wie modernes Design verwendet.
Superior (75): 26 m² grosse, geschmackvoll eingerichtete und mit grossen Fenstern versehene Zimmer.
Cabana (15): 33 m² grosse, luxuriösere Zimmer mit kombiniertem Sitz- und Schlafbereich, die meisten haben einen Balkon mit Blick auf den Swimmingpool oder den Garten.
Superior (75): 26 m² grosse, geschmackvoll eingerichtete und mit grossen Fenstern versehene Zimmer.
Cabana (15): 33 m² grosse, luxuriösere Zimmer mit kombiniertem Sitz- und Schlafbereich, die meisten haben einen Balkon mit Blick auf den Swimmingpool oder den Garten.
Preis auf Anfrage
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