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The Claridges

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Delhi

The Claridges gehört zu Delhis altein­gesessenen Hotels mit Tradition. Hier trifft der exklusive Charme vergangener Tage auf moderne Trends. Ein aufmerksamer und diskreter Service und ein breites kulinarisches Angebot lassen keine Wünsche offen.

Beschreibung

Einleitung
Geheizter Swim­ming­pool, Fitness Center, Sauna, Dampf­bad, Massagen, kleine Shopping Arkade, Haar- und Beauty­salon.
Lage
Zentral, nur wenige Minuten zum Connaught Place, dem Einkaufsgebiet von Janpath und dem India Gate. Trans­­ferzeit zum Flughafen ca. 45 Minuten.
Angebot
Kulinarisch steht Ihnen eine breite Pa­lette mit mehreren Restaurants zur Auswahl. Im rund um die Uhr geöffneten «Pickwicks» gibt es internationale Ge­richte, in den originellen Pavilions des «Sevilla» steht mediterrane Küche auf dem Pro­gramm, im «Jade» werden exquisite chinesische Köst­lichkeiten und im rustikalen «Dha­ba» nordindische Gaumenfreuden serviert. Die hauseigene Bäckerei sorgt für frische Bröt­chen, exotische Ku­chen und Feines aus Scho­kolade. Erwähnenswert ist die ex­klu­sive «Aura Bar», eine stadtbekannte Wodka Bar mit einem mystisch-trendigen Design und einer stolzen Aus­wahl von 55 Wodka Sorten!
Zimmer
Die 132 Zimmer und Suiten sind aufgeteilt auf zwei Hotel­flügel. Sie verfügen über Bad/Dusche, Kli­ma­­­anlage, Fernseher, Telefon, gratis In­ter­netzu­gang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und einen Schreib­tisch. Bei der Möblierung und Deko­ration wurden klas­sische Ele­mente eben­so wie modernes Design ver­wendet.
Superior (75): 26 m² grosse, geschmackvoll eingerichtete und mit grossen Fenstern versehene Zimmer.
Cabana (15): 33 m² grosse, luxuriösere Zim­mer mit kombiniertem Sitz- und Schlaf­be­reich, die meisten haben einen Balkon mit Blick auf den Swimmingpool oder den Garten.
Preis auf Anfrage

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