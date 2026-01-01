ibis New Delhi Aerocity
Delhi
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool für eine Abkühlung zwischendurch.
Lage
In der Hotel- und Konferenzzone «Aerocity» mit schneller Anbindung an den Flughafen Delhi (Distanz nur 1 km). Diverse Einkaufszentren befinden sich in einer Entfernung von rund 20-30 Fahrminuten.
Angebot
Ein einladendes Restaurant mit internationaler Küche sowie eine Bar sorgen für Ihr leibliches Wohl.
Zimmer
Total 445 moderne, schallisolierte Zimmer mit Holzboden und allem, was Sie für einen kurzen Aufenthalt brauchen. Die Zimmer sind ausgestattet mit Bad/Dusche, Arbeitstisch, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Föhn. Die zweckmässig eingerichteten Standard Zimmer sind 18 m² gross.
Preis auf Anfrage
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