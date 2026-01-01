Beschreibung

Einleitung Swimmingpool für eine Abkühlung zwischendurch.

Lage In der Hotel- und Konferenzzone «Aerocity» mit schneller Anbindung an den Flughafen Delhi (Distanz nur 1 km). Diverse Einkaufszentren befinden sich in einer Ent­fernung von rund 20-30 Fahrminuten.

Angebot Ein einladendes Restaurant mit internationaler Küche sowie eine Bar sorgen für Ihr leibliches Wohl.