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ibis New Delhi Aerocity

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Delhi

Ein solides Mittelklasshotel mit einem fairem Preis-/Leistungs­verhältnis und praktischer Lage neben dem Flug­hafen. Ideal für eine Transitnacht in Delhi.

Beschreibung

Einleitung
Swimmingpool für eine Abkühlung zwischendurch.
Lage
In der Hotel- und Konferenzzone «Aerocity» mit schneller Anbindung an den Flughafen Delhi (Distanz nur 1 km). Diverse Einkaufszentren befinden sich in einer Ent­fernung von rund 20-30 Fahrminuten.
Angebot
Ein einladendes Restaurant mit internationaler Küche sowie eine Bar sorgen für Ihr leibliches Wohl.
Zimmer
Total 445 moderne, schallisolierte Zim­mer mit Holzboden und allem, was Sie für einen kurzen Aufent­halt brauchen. Die Zimmer sind ausgestattet mit Bad/Dusche, Arbeitstisch, Klima­an­lage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Föhn. Die zweckmässig ein­gerichteten Standard Zimmer sind 18 m² gross.
Preis auf Anfrage

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