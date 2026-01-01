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The Imperial New Delhi

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Delhi

Das viktorianische Haus mit seiner langen Hoteltradition ist in Delhi punkto Ausstrahlung und Stil unübertroffen. Freunde kolonialen Baustils und geschichts­trächtiger Hotellerie finden an diesem Bijou von Weltklasse ihren Gefallen. Eine Adresse für höchste Ansprüche.

Beschreibung

Einleitung
Grosser Swimm­ing­pool mit Ja­cuzzi, «The Imperial» Spa, Fit­ness Center, Bücher- und Sou­venir­läden, Shop­ping-Arkade mit internationalen Mar­ken­läden und ein Businesscenter.
Lage
Im Zentrum Delhis an der Janpath Road in Nähe zum Connaught Place. Ein­kaufs­möglichkeiten sind zu Fuss erreichbar. Fahrzeit zum Flughafen ca. 45 Minuten.
Angebot
Das kulinarische Angebot ist weit­rei­chend und abwechslungsreich. Die zahlreichen Res­tau­rants unterscheiden sich nicht nur in der jeweiligen Küche, sondern auch im Stil und Ambiente: «Daniell’s Ta­vern» - ein gestyltes indisches Restau­rant, «The Spice Route» mit südostasiatischer Fine Dine Küche, «San Gimignano» ist ein italieni­sches Restaurant, «1911» mit Gar­ten­­restau­rant, Brasserie Bar, exklusive Whisky Bar und Café. Die Restaurantpreise bewegen sich auf hohem Niveau.
Zimmer
233 Zimmer und Suiten, welche mit modernsten Annehmlich­keiten ausgestattet sind, dazu gehören Fernseher, Telefon, gratis In­ter­net­zugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Imperial (71): Die 30 m² grossen Zimmer haben eine koloniale Einrichtung, Bade­zim­mer mit Badewanne und teilweise separate Duschkabine.
Heritage (64): Entsprechen der Grösse einer Junior Suite, haben eine zusätzliche Sitz­grup­pe, alle Zimmer sind mit Parkett- oder Mar­morboden und Orientteppichen versehen.
Heritage Suite (17): Luxus pur, mit einem separaten Wohn­­zimmer. Fenster zum Atri­um.
Preis auf Anfrage

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