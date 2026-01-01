The Imperial New Delhi
Delhi
Beschreibung
Einleitung
Grosser Swimmingpool mit Jacuzzi, «The Imperial» Spa, Fitness Center, Bücher- und Souvenirläden, Shopping-Arkade mit internationalen Markenläden und ein Businesscenter.
Lage
Im Zentrum Delhis an der Janpath Road in Nähe zum Connaught Place. Einkaufsmöglichkeiten sind zu Fuss erreichbar. Fahrzeit zum Flughafen ca. 45 Minuten.
Angebot
Das kulinarische Angebot ist weitreichend und abwechslungsreich. Die zahlreichen Restaurants unterscheiden sich nicht nur in der jeweiligen Küche, sondern auch im Stil und Ambiente: «Daniell’s Tavern» - ein gestyltes indisches Restaurant, «The Spice Route» mit südostasiatischer Fine Dine Küche, «San Gimignano» ist ein italienisches Restaurant, «1911» mit Gartenrestaurant, Brasserie Bar, exklusive Whisky Bar und Café. Die Restaurantpreise bewegen sich auf hohem Niveau.
Zimmer
233 Zimmer und Suiten, welche mit modernsten Annehmlichkeiten ausgestattet sind, dazu gehören Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Imperial (71): Die 30 m² grossen Zimmer haben eine koloniale Einrichtung, Badezimmer mit Badewanne und teilweise separate Duschkabine.
Heritage (64): Entsprechen der Grösse einer Junior Suite, haben eine zusätzliche Sitzgruppe, alle Zimmer sind mit Parkett- oder Marmorboden und Orientteppichen versehen.
Heritage Suite (17): Luxus pur, mit einem separaten Wohnzimmer. Fenster zum Atrium.
Imperial (71): Die 30 m² grossen Zimmer haben eine koloniale Einrichtung, Badezimmer mit Badewanne und teilweise separate Duschkabine.
Heritage (64): Entsprechen der Grösse einer Junior Suite, haben eine zusätzliche Sitzgruppe, alle Zimmer sind mit Parkett- oder Marmorboden und Orientteppichen versehen.
Heritage Suite (17): Luxus pur, mit einem separaten Wohnzimmer. Fenster zum Atrium.
Preis auf Anfrage
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