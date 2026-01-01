Beschreibung

Einleitung Grosser Swimm­ing­pool mit Ja­cuzzi, «The Imperial» Spa, Fit­ness Center, Bücher- und Sou­venir­läden, Shop­ping-Arkade mit internationalen Mar­ken­läden und ein Businesscenter.

Lage Im Zentrum Delhis an der Janpath Road in Nähe zum Connaught Place. Ein­kaufs­möglichkeiten sind zu Fuss erreichbar. Fahrzeit zum Flughafen ca. 45 Minuten.

Angebot Das kulinarische Angebot ist weit­rei­chend und abwechslungsreich. Die zahlreichen Res­tau­rants unterscheiden sich nicht nur in der jeweiligen Küche, sondern auch im Stil und Ambiente: «Daniell’s Ta­vern» - ein gestyltes indisches Restau­rant, «The Spice Route» mit südostasiatischer Fine Dine Küche, «San Gimignano» ist ein italieni­sches Restaurant, «1911» mit Gar­ten­­restau­rant, Brasserie Bar, exklusive Whisky Bar und Café. Die Restaurantpreise bewegen sich auf hohem Niveau.