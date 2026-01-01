Beschreibung

Einleitung Majestätisch thronen die wunderschönen Villen des Monte Rei Golf & Country Clubs über den liebevoll angelegten Gärten und der Poolanlage. Das Resort an der Algarve bietet den Gästen viel Privatsphäre und einen sehr guten Hotelservice.

Lage Die Anlage Monte Rei ist vom internationalen Flughafen ca. 55 km entfernt und bietet Ihnen auf dem Weg die beste Möglichkeit, die Sicht der Serra do Caldeirão Berge zu geniessen.

Angebot Für die Sport- und Wellnessliebhaber hält der Club neben dem Monte Rei Golf Course einen eigenen Tennisplatz und einen Saunabereich bereit. Ein Highlight: Die Gäste des Resort können sich einen Privatkoch bestellen, der auf der eigenen Villen-Veranda ein Private Barbecue zubereitet.

Zimmer Die Villen sind luxuriös und in hellen, warmen Tönen eingerichtet. Die meisten von ihnen haben drei Schlafzimmer mit jeweils eigenem WC, Bad und Dusche. Die Private Twin Villen haben sogar eigene Pools.

Tipp vom Spezialisten Da die Luxusvillen bis zu vier Schlafzimmer haben mit jeweils eigenem WC, Bad oder Dusche, bietet sich Monte Rei besonders für Gruppenreisen an.