Monte Rei Golf & Country Club
Algarve
Beschreibung
Einleitung
Majestätisch thronen die wunderschönen Villen des Monte Rei Golf & Country Clubs über den liebevoll angelegten Gärten und der Poolanlage. Das Resort an der Algarve bietet den Gästen viel Privatsphäre und einen sehr guten Hotelservice.
Lage
Die Anlage Monte Rei ist vom internationalen Flughafen ca. 55 km entfernt und bietet Ihnen auf dem Weg die beste Möglichkeit, die Sicht der Serra do Caldeirão Berge zu geniessen.
Angebot
Für die Sport- und Wellnessliebhaber hält der Club neben dem Monte Rei Golf Course einen eigenen Tennisplatz und einen Saunabereich bereit. Ein Highlight: Die Gäste des Resort können sich einen Privatkoch bestellen, der auf der eigenen Villen-Veranda ein Private Barbecue zubereitet.
Zimmer
Die Villen sind luxuriös und in hellen, warmen Tönen eingerichtet. Die meisten von ihnen haben drei Schlafzimmer mit jeweils eigenem WC, Bad und Dusche. Die Private Twin Villen haben sogar eigene Pools.
Tipp vom Spezialisten
Da die Luxusvillen bis zu vier Schlafzimmer haben mit jeweils eigenem WC, Bad oder Dusche, bietet sich Monte Rei besonders für Gruppenreisen an.
Golfplatz
Monte Rei Golfplatz
Die Anlage wurde von Golfers Choice 2017 zum Golf Course Nummer 1 in Portugal gewählt. Der erste der zwei Jack Nicklaus Signature Golfkurse wurde bereits im Juni 2007 eröffnet. Der zweite soll ab 2020 bespielbar sein. Der erste Signature Platz weist direkt zu Anfang von Loch 2, am Grün des Loch 3 und auf den Bahnen 12, 13, 14 und 15 enorme Wasserhindernisse auf. Der Golfplatz ist ein Buggy-only Course, so fällt das Tragen nicht allzu schwer. Monte Rei bietet eine Golfakademie mit PGA Professionals an, die auch beim Fitting der Schläger behilflich sind.
Die Anlage wurde von Golfers Choice 2017 zum Golf Course Nummer 1 in Portugal gewählt. Der erste der zwei Jack Nicklaus Signature Golfkurse wurde bereits im Juni 2007 eröffnet. Der zweite soll ab 2020 bespielbar sein. Der erste Signature Platz weist direkt zu Anfang von Loch 2, am Grün des Loch 3 und auf den Bahnen 12, 13, 14 und 15 enorme Wasserhindernisse auf. Der Golfplatz ist ein Buggy-only Course, so fällt das Tragen nicht allzu schwer. Monte Rei bietet eine Golfakademie mit PGA Professionals an, die auch beim Fitting der Schläger behilflich sind.
Preis auf Anfrage
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