Beschreibung

Einleitung Umgeben von einem schattenspendenden Pinienwald liegt das Boutique Hotel Praia Verde in Castro Marim. Der kilometerlange, feinsandige Strand ist vom Hotel in zehn Gehminuten durch den Wald erreichbar. Praia Verde ist ideale Adresse für einen ruhigen und erholsamen Aufenthalt in der östlichen Algarve.

Angebot Geniessen Sie im hoteleigenen Restaurant die mediterrane Gastronomie und sehen Sie zu, wie lokale Zutaten in der Showküche zu herrlichen kulinarischen Kunstwerken zubereitet werden.

Zimmer Das Praia Verde wurde erst 2014 eröffnet und der helle, lichtdurchflutete Einrichtungsstil des Hauses folgt der Philosophie der DHM-Hotels. Die 23 Meersicht Zimmer in der obersten Etage bieten einen Blick über den Pinienwald Richtung Strand, die 42 Juniorsuiten in den unteren zwei Etagen sind noch grosszügiger gehalten und gegen den Garten gerichtet. Sämtliche Zimmer verfügen über einen Balkon, auf welchem sich abends der Sonnenuntergang bestaunen lässt.

Tipp vom Spezialisten Mit einem Mietwagen, der hier empfehlenswert ist, erreichen Sie binnen weniger Autominuten das Ortszentrum von Monte Gordo. Planen Sie während Ihrem Aufenthalt auch einen Ausflug in die hübsche Hafenstadt Tavira mit ihren zahlreichen landestypischen Restaurants.