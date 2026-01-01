Praia Verde Boutique Hotel
Algarve
Beschreibung
Einleitung
Umgeben von einem schattenspendenden Pinienwald liegt das Boutique Hotel Praia Verde in Castro Marim. Der kilometerlange, feinsandige Strand ist vom Hotel in zehn Gehminuten durch den Wald erreichbar. Praia Verde ist ideale Adresse für einen ruhigen und erholsamen Aufenthalt in der östlichen Algarve.
Angebot
Geniessen Sie im hoteleigenen Restaurant die mediterrane Gastronomie und sehen Sie zu, wie lokale Zutaten in der Showküche zu herrlichen kulinarischen Kunstwerken zubereitet werden.
Zimmer
Das Praia Verde wurde erst 2014 eröffnet und der helle, lichtdurchflutete Einrichtungsstil des Hauses folgt der Philosophie der DHM-Hotels. Die 23 Meersicht Zimmer in der obersten Etage bieten einen Blick über den Pinienwald Richtung Strand, die 42 Juniorsuiten in den unteren zwei Etagen sind noch grosszügiger gehalten und gegen den Garten gerichtet. Sämtliche Zimmer verfügen über einen Balkon, auf welchem sich abends der Sonnenuntergang bestaunen lässt.
Tipp vom Spezialisten
Mit einem Mietwagen, der hier empfehlenswert ist, erreichen Sie binnen weniger Autominuten das Ortszentrum von Monte Gordo. Planen Sie während Ihrem Aufenthalt auch einen Ausflug in die hübsche Hafenstadt Tavira mit ihren zahlreichen landestypischen Restaurants.
Golf
Der Osten der Algarve bietet auch für Golfliebhaber eine grosse Anzahl an tollen, noch weniger bekannten Plätze. Dies ermöglicht daher auch noch gemütliche und ruhigere Runden, da viel weniger Golfer gleichzeitig auf dem Kurs sind. Innert 15 Autominuten befinden sich sechs 18-Loch Anlagen, darunter auch Portugals Nummer 1, der Monte Rei Platz. Auf alle Fälle eine interessante Adresse für Golffans.
Preis auf Anfrage
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