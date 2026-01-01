Hotel Quinta da Marinha Resort
Cascais
Beschreibung
Einleitung
Abschalten mitten in der Natur: Unter dichten Pinienwäldern versteckt, befindet sich das Hotel Quinta da Marinha Resort in Cascais, nur rund 25 Kilometer entfernt von der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Das Resort verbindet Stadtnähe mit Strand und nahem Gebirge. So schweift der Blick der Besucher gleichzeitig über den Atlantik und das nahe Sinta-Bergmassiv.
Besucher kommen immer wieder wegen des ruhigen Ambientes und der grosszügigen Zimmer. Das Quinta da Marinha Resort ist der ideale Ort, der Freizeit, Golfspielen und Luxus im Herzen der Natur verbindet.
Abschalten mitten in der Natur: Unter dichten Pinienwäldern versteckt, befindet sich das Hotel Quinta da Marinha Resort in Cascais, nur rund 25 Kilometer entfernt von der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Das Resort verbindet Stadtnähe mit Strand und nahem Gebirge. So schweift der Blick der Besucher gleichzeitig über den Atlantik und das nahe Sinta-Bergmassiv.
Das 2020 komplett renovierte Hotel zeichnet eine schöne Architektur und eine sehr geschmackvolle Inneneinrichtung aus.
Besucher kommen immer wieder wegen des ruhigen Ambientes und der grosszügigen Zimmer. Das Quinta da Marinha Resort ist der ideale Ort, der Freizeit, Golfspielen und Luxus im Herzen der Natur verbindet.
Der Golfplatz von Quinta da Marinha ist nur wenige Schritte entfernt. Ein kosetenloser Shuttle befördert die Besucher völlig unkompliziert zum Platz. Der 5,870 Meter lange Kurs führt durch unberührte Natur und fordert die Golfer. Der vom legendären Robert Trent Jones entworfene 18-Loch-Platz gewann 2007 gar den IAGTO Award als Top-Golfdestination in Europa.
Lage
Ruhig gelegen in einem grossen Park, ca. 4 km nach Cascais, ca. 5 km zum Strand Praia do Guincho, ca. 29 km zum Flughafen Lissabon.
Angebot
3 Restaurants, Bar, 1 Swimmingpool und 1 Hallenbad mit Kinderbecken, Fitnesszentrum, 6 Tennisplätze, Fahrradverleih, Dampfbad, Sauna, Massage, Reitsportzentrum in der Nähe, Kinderclub im Sommer.
Zimmer
Alle 188 komfortablen Zimmer und 10 Suiten im Hotelgebäude wurden 2020 komplett renoviert. Sie bieten moderne Annehmlichkeiten mit Bad oder Dusche/WC, Fön, Klimaanlage, Sat-TV, Wi-Fi, Minibar, Safe, Balkon. Auch 51 Appartements in den Villen wurden 2021 renoviert und bieten 1 oder 2 Schlafzimmer und separatem Wohn-/Esszimmer und Küche.
Aktivitäten
Sport: 6 Tennisplätze, Fahrradverleih, Reitsportzentrum in der Nähe, Fitnessraum, Hallenbad.
Wellness: Health Club und SPA mit Dampfbad, Massage und Sauna.
Wellness: Health Club und SPA mit Dampfbad, Massage und Sauna.
Golf
Quinta da Marinha Golf Course.
Kulinarisches
Restaurant Five Pines mit Portugiesischen und internationalen Gerichte und Gourmet Restaurant Rocca (Abendessen).
Preis auf Anfrage
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