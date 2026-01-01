Praia d'el Rey Marriott Golf & Beach Resort
Cascais
Beschreibung
Einleitung
Keine Autostunde nördlich von Lissabon befindet sich das Praia D›El Rey Marriott Golf & Beach Resort. Gäste geniessen den grenzenlos weiten Blick auf das Meer, den mehr als zwei Kilometer langen strahlendweissen Strand und den direkt beim Hotel liegenden 18-Loch Championship Platz.
Lage
Nach einer totalen Renovierung über die letzten Jahre erstrahlt das Praia D'El Rey Marriott Golf & Beach Resort im neuen Glanz. Alle 177 Zimmer verfügen über private Terrassen oder Balkone mit einzigartigem Blick auf den Atlantik oder den wunderschönen 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz und die umliegenden Gärten.
Angebot
Das Hotel verfügt über ein Buffet- und ein Portugiesisches Restaurant sowie mit der Pool Bar und dem Club Haus über weitere gastronomische Angebote. Ein hochmodernes Fitnesscenter, Innen- und Aussen-Pool sowie das Kalyan SPA runden das umfassende Angebot ab. Das exklusive Resort ist Bestandteil des grosszügigen Praia D’El Rey Golf & Country Clubs mit seinem gleichnamigen 18-Loch-Platz, der sich seit Jahren immer wieder unten besten Golfplätzen des Landes einreiht.
Golf
Mit freiem Blick auf das Meer liegt der sportliche 18-Loch Platz Praia D´El Rey an der Westküste Portugals. Vor allem die Kombination aus einem echten Links-Kurs (back-nine) an der Küste entlang und einem Park-Land Kurs (front nine) durch die schönen alten Pinienwälder machen diesen Golfplatz so besonders. Um die Mittagszeit ist die Driving Range sehr begehrt von so manchen Übungsgruppen, daher bietet es sich zu dieser Tageszeit an, auf den Golfkurs zu gehen.
Mit freiem Blick auf das Meer liegt der sportliche 18-Loch Platz Praia D´El Rey an der Westküste Portugals. Vor allem die Kombination aus einem echten Links-Kurs (back-nine) an der Küste entlang und einem Park-Land Kurs (front nine) durch die schönen alten Pinienwälder machen diesen Golfplatz so besonders. Um die Mittagszeit ist die Driving Range sehr begehrt von so manchen Übungsgruppen, daher bietet es sich zu dieser Tageszeit an, auf den Golfkurs zu gehen.
Seit Juni 2017 wurde das Resort um einen weiteren 18-Loch Platz, West Cliffs, erweitert.
Hotelgäste erreichen diesen spektakulären Links Course problemlos per Shuttlebus in zehn Minuten. Und wer noch mehr Abwechslung sucht, findet diese auf den beiden 18-Loch-Plätzen Royal Obidos und Bom Sucesso, die 15 Autominuten vom Hotel entfernt sind.
Preis auf Anfrage
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