Vidago Palace
Vidago
Beschreibung
Einleitung
Ein altes Märchenschloss ist heute eines der luxuriösesten und schönsten Hotels Portugals. Der Vidago Palace hat eine hundertjährige Geschichte und eine lange Tradition und ist der perfekte Ausgangsort für einen Traumurlaub.
Golf Dreams Portugal Vidago Palace Gang Bilder BlumenDas Golfhotel Vidago Palace: Ganz im Norden des Landes, etwa eine Stunde entfernt von Porto, steht der einstige königliche Palast der portugiesischen Monarchie, der heute zu Golfreisen nach Portugal einlädt. Bis zu seinem Tod empfing König Karl I. viele seiner Gäste in dem Schloss. 1910 wurde es erstmals als Hotel eröffnet und bot den Gästen schon damals Exklusivität ohne Gleichen.
Golf Dreams Portugal Vidago Palace Gang Bilder BlumenDas Golfhotel Vidago Palace: Ganz im Norden des Landes, etwa eine Stunde entfernt von Porto, steht der einstige königliche Palast der portugiesischen Monarchie, der heute zu Golfreisen nach Portugal einlädt. Bis zu seinem Tod empfing König Karl I. viele seiner Gäste in dem Schloss. 1910 wurde es erstmals als Hotel eröffnet und bot den Gästen schon damals Exklusivität ohne Gleichen.
Lage
Vidago, 18km nach Chaves, 25 km bis Spanien.
Angebot
5 Restaurants, 2 Bars, Tennisplatz, Fitness Raum, Hallenbad, Sauna, 25m2 Aussenschwimmbad, gratis WLAN.
Zimmer
Classic:21-30m2, Doppel oder 2 Twin Betten, Private Terrasse, Kabel/Satelliten Fernsehen, WLAN.
Aktivitäten
Sport: Schwimmen, Tennis, Fitness, Aerobics & Yoga Klassen, Spaziergänge, Fahrradtouren.
Wellness: Thermal Spa mit einer Vielzahl an Behandlungsmöglichkeiten
Attraktionen Hotel: Spaziergänge oder Picknicks im Park der mit seiner Flora und Fauna besticht. Spiele aller Arten. Koch- und Mal Klassen. Fahrräder für Gäste mit denen sich Park, Golfplatz und Umgebung gemütlich erkunden lassen.
Wellness: Thermal Spa mit einer Vielzahl an Behandlungsmöglichkeiten
Attraktionen Hotel: Spaziergänge oder Picknicks im Park der mit seiner Flora und Fauna besticht. Spiele aller Arten. Koch- und Mal Klassen. Fahrräder für Gäste mit denen sich Park, Golfplatz und Umgebung gemütlich erkunden lassen.
Golf
18-Loch Vidago Palace Golfplatz direkt an das Hotel angrenzend.
Kulinarisches
The Ball Room serviert Gourmet Küche und Degustations Menus des berühmten Kochs Rui Paula in einer der schönsten Hallen Portugals. Ein Highlight dieses Raums ist der 200m2 grosse Beiris Teppich. Der Wintergarten ist wie der Name sagt ein Wintergarten mit Glasdecke und serviert kalte und warme Köstlichkeiten zum Frühstück. Das modern eingerichtete Clubhaus ist ein informeller Ort zum Essen oder Trinken für alle Golfer und Nicht-Golfer.
Das Four Seasons Zimmer ist ein Ort zum Verweilen und für Konversation. Hier werden Snacks, heisse und kalte Getränke serviert. Im Weinkeller kann man sich Weinverkostungen hingeben. Die Pool Bar serviert leichte Gerichte wie Salate, Pastas, Pizzas und Snacks. Allgemein sind alle Gerichte der Restaurants an die nord-portugisische Küche angelehnt die von Executive Chef Rui Paula kontemporär und gesund mit frischesten organischen Zutaten aus der Region neu interpretiert wird. Das 12 Stunden gekochte Schwein ist das Highlight der Menüs.
Preis auf Anfrage
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