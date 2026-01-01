Golf:



Der TROIA GOLF Championship Course liegt zwischen der Sado-Mündung und dem Arrábida-Berg und ist ein 18-Loch mit Par 72 Platz, der sich 6.317 Meter entlang des Strandes erstreckt und einen herrlichen Blick auf das Meer bietet.



Entworfen durch den nordamerikanischen Golfarchitekten Robert Trent Jones Senior, wurde TROIA GOLF 2011 von Rolex als einer der besten Golfplätze der Welt gewählt und ist in The Rolex World's Top 1.000 Golf Courses Guide aufgeführt.

Auch 2018 bewertete die Zeitschrift Golf World TROIA GOLF als 17. Top-Golfplatz in ganz Kontinentaleuropa.



Es gibt zwei besonders erwähnenswerte Löcher - Nr. 3 und Nr. 18:

Loch 3, ein Par 4, das sich perfekt in die Landschaft mit einem herrlichen Meerblick einfügt, wurde von Robert Trent Jones Senior als eines der besten, das er je entworfen hat, betrachtet und er hat es in seinen idealen 18-Loch-Golfplatz integriert.

Loch 18 ist ein Par 5 linkes Dogleg, mit einem erhöhten Grün und geschützt durch drei vordere Bunker.