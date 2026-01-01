Troia Golf Resort
Lissabon
Beschreibung
Einleitung
Troia Residence liegt in einer einzigartigen und privilegierten Umgebung zwischen dem Atlantischen Ozean, dem Naturpark Arrábida und der Sado-Mündung. In einer herrlichen natürlichen Umgebung ist der perfekte Ort, um einen Familienurlaub zu genießen oder romantische Momente zu genießen.
Mit Apartments und Villen, verteilt in verschiedenen Typen, in erster Linie am Strand, in der Marina und in einer natürlichen und ruhigen Umgebung bieten sie ihren Gästen ein einzigartiges Erlebnis.
Mit Apartments und Villen, verteilt in verschiedenen Typen, in erster Linie am Strand, in der Marina und in einer natürlichen und ruhigen Umgebung bieten sie ihren Gästen ein einzigartiges Erlebnis.
Lage
Nutzen Sie die Natur und üben Sie viele Aktivitäten im Freien aus. Machen Sie Bootsausflüge oder beobachten Sie Delphine, spielen Sie Golf auf einem der besten Plätze Europas, besuchen Sie den größten in der römischen Welt bekannten Produktionskomplex für Fischsalzung oder genießen Sie einen Sonnenuntergang an einem verlassenen Strand.
Angebot
Appartements direkt am Strand mit Frühstück und Halbpension / Reservierter Parkplatz / Schneller Zugang zum Strand und Yachthafen / Umgeben von großen Grünflächen
Aktivitäten
Golf:
Auch 2018 bewertete die Zeitschrift Golf World TROIA GOLF als 17. Top-Golfplatz in ganz Kontinentaleuropa.
Golf:
Der TROIA GOLF Championship Course liegt zwischen der Sado-Mündung und dem Arrábida-Berg und ist ein 18-Loch mit Par 72 Platz, der sich 6.317 Meter entlang des Strandes erstreckt und einen herrlichen Blick auf das Meer bietet.
Entworfen durch den nordamerikanischen Golfarchitekten Robert Trent Jones Senior, wurde TROIA GOLF 2011 von Rolex als einer der besten Golfplätze der Welt gewählt und ist in The Rolex World's Top 1.000 Golf Courses Guide aufgeführt.
Auch 2018 bewertete die Zeitschrift Golf World TROIA GOLF als 17. Top-Golfplatz in ganz Kontinentaleuropa.
Es gibt zwei besonders erwähnenswerte Löcher - Nr. 3 und Nr. 18:
Loch 3, ein Par 4, das sich perfekt in die Landschaft mit einem herrlichen Meerblick einfügt, wurde von Robert Trent Jones Senior als eines der besten, das er je entworfen hat, betrachtet und er hat es in seinen idealen 18-Loch-Golfplatz integriert.
Loch 18 ist ein Par 5 linkes Dogleg, mit einem erhöhten Grün und geschützt durch drei vordere Bunker.
Preis auf Anfrage
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