Beschreibung

Einleitung Direkt an der Steilküste in Lagos gelegen, bietet das Boutique Hotel Vivenda Miranda einen atemberaubenden Blick auf den Atlantik. Einst das Domizil einer englischen Adelsfamilie, verbindet das kleine Hotel die Magie und den Charme vergangener Jahrhunderte mit dem Komfort der Neuzeit.

Lage Nahe der historischen Küstenstadt Lagos ist Vivenda Miranda der perfekte Ort für Golfferien oder Wellness-Auszeiten.

Angebot In die Gartenanlage eingebettet, finden Gäste einen Swimmingpool mit Jacuzzi und für Wellness-Liebhaber stehen Sauna und Dampfbad zur Verfügung. Auch verfügbar sind zahlreiche Spa-Behandlungen.

Zimmer Die 25 Zimmer sind individuell und charmant eingerichtet. Von den Balkonen und Terrassen geniessen Gäste herrliche Ausblicke auf den traumhaften Garten und den Atlantik.

Tipp vom Spezialisten Das Fine Dining Restaurant Mirandus serviert exklusive Menüs mit lokalen und frischen Zutaten aus biologischem Anbau, sowie das Beste, was Land und Meer aus der Region zu bieten hat. Auf der grandiosen Sonnenterasse auf zwei Ebenen geniessen die Gäste am Morgen ein serviertes Frühstück und am Abend jeweils ein 3-Gang Degustationsmenü. Die Speisekarte des Mirandus hält eine Auslese an vegetarischen sowie veganen Köstlichkeiten für seine Gäste bereit.