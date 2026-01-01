Der perfekte Ort zum Entspannen ist der Pool auf der Hotelterrasse. Die Bar und das Restaurant des Luxushotel serviert Ihnen ausgezeichnete nationale sowohl auch internationale Gerichte mit einer wundervollen Sicht auf den Ozean. Die Sportler unter den Gästen treibt es auf die Driving Range und den Golfplatz, der 2011 von 18-Loch auf 27-Loch erweitert und von keinem Geringeren als von Robert Trent Jones II.

entworfen wurde. Trotz der direkt angrenzenden Küste ist der Platz sehr grün und überall von Bäumen eingerahmt. Die Fairways sind wellig, aber durchaus auch für höhere Handicaps spielbar. Mal sind die Bahnen breit und angenehm leicht zu spielen, dann wieder werden sie eng und herausfordernd. Präzision und Durchhalte- vermögen werden auf jeden Fall mit einem fantastischen Blick auf den Atlantik belohnt.