Onyria Palmares Beach & Golf Resort
Lagos
Beschreibung
Einleitung
Eine Traumlage und eine Traumanlage – davon sind nicht nur Golfbegeisterte überzeugt. Das Onyria Palmares Golf Resort ist einzigartig, nicht nur durch seine Lage an der Algarve, die sich hier von ihrer schönsten Seite zeigt. Was gibt es besseres als eine Runde Golf mit Blick auf die Küstenlandschaft und das Meer? Nur wenige andere Golfplätze an der Algarve liegen so unglaublich nah am Meer.
Lage
Das Onyria Palmares Golf Resort befindet sich 45 Minuten vom Flughafen Faro in Lagos, einem schönen Ferienort an der Algarve. Das tiefe Blau der Alvor Lagun und des Strandes "meia-praia" sowie die Lagos Bay bilden einen perfekten Kontrast zum Grün des 27-Loch Golfplatzes.
Angebot
Der perfekte Ort zum Entspannen ist der Pool auf der Hotelterrasse. Die Bar und das Restaurant des Luxushotel serviert Ihnen ausgezeichnete nationale sowohl auch internationale Gerichte mit einer wundervollen Sicht auf den Ozean. Die Sportler unter den Gästen treibt es auf die Driving Range und den Golfplatz, der 2011 von 18-Loch auf 27-Loch erweitert und von keinem Geringeren als von Robert Trent Jones II.
entworfen wurde. Trotz der direkt angrenzenden Küste ist der Platz sehr grün und überall von Bäumen eingerahmt. Die Fairways sind wellig, aber durchaus auch für höhere Handicaps spielbar. Mal sind die Bahnen breit und angenehm leicht zu spielen, dann wieder werden sie eng und herausfordernd. Präzision und Durchhalte- vermögen werden auf jeden Fall mit einem fantastischen Blick auf den Atlantik belohnt.
Zimmer
Das Onyria Beach Resort besitzt 18 Zimmern und 2 Suiten. Vor den Balkonen der Zimmer breitet sich der unendliche Ozean aus.
Preis auf Anfrage
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