Hotel Penha Longa Resort & Spa
Lissabon
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel Penha Longa in Portugal verfügt gleich über zwei Golfplätze auf Weltniveau. Das charmante Resort liegt inmitten eines beeindruckenden Naturschutzgebietes. Penha Longa, was so viel wie „langer Felsen“ bedeutet, blickt auf eine lange Geschichte zurück. Viele prächtige Verzierungen, alte Brunnen, imposante Gärten und historische Wassermühlen sind bis heute erhalten geblieben.
Das Hotel Penha Longa in Portugal verfügt gleich über zwei Golfplätze auf Weltniveau. Das charmante Resort liegt inmitten eines beeindruckenden Naturschutzgebietes. Penha Longa, was so viel wie „langer Felsen“ bedeutet, blickt auf eine lange Geschichte zurück. Viele prächtige Verzierungen, alte Brunnen, imposante Gärten und historische Wassermühlen sind bis heute erhalten geblieben.
Ganz in der Nähe des Penha Longa Resorts liegt die romantische Stadt Sintra.
Besonders berühmt ist sie für ihren Palácio Nacional da Pena - ein „Märchenschloss“, das sich auf einem der Gipfel des Serra de Sintra - einem Höhenzug westlich von Lissabon - befindet. Genauso beeindruckend wie die Umgebung des Penha Longa Palastes ist auch die Hotelanlage selbst. Mit 194 Gästezimmern, fünf aussergewöhnlichen Restaurants und einem frisch renovierten 1.500 Quadratmeter grossen Wellness-Center ist das Resort für die Gäste eine wahre Wohlfühloase.
Desweilen hat das Hotel jede Menge Freizeitaktivitäten im Angebot und es verfügt gleich über zwei Golfplätze auf Weltniveau. Ein 27-Loch Golfplatz entworfen von Robert Trent Jones Jr. erwartet die Gäste. Die ersten und die letzten drei Löcher liegen in einem Tal, gesäumt von Kiefernbäumen und Granitfelsen. Die Löcher 6 bis 13 ziehen sich über einen Hügel und bieten einen weiten Blick auf die Umgebung. Penha Longa fordert kühne Drives und mutigen Annäherungsschläge und sorgt damit bei jedem Golfer für einen ordentlichen Adrenalinschub.
Lage
7 km von der Kleinstadt Sintra und 10 km vom Strand Praia dos Pescadores von Cascais entfernt. Zum Flghafen sind es rund 30 km.
Angebot
Das erstklassische Resort verfügt über 2 Restaurants, 2 Bars und Swimmingpool mit Kinderbecken.
Zimmer
194 geräumige Zimmer und Suiten mit Bad oder Dusche/WC, Fön, Telefon, Sat-TV, Wi-Fi gegen Gebühr, Minibar, AC, Safe, Balkon oder Terrasse mit Aussicht über den Golfplatz, das Sintra-Gebirge und die Wälder.
Aktivitäten
Sport: Fitnesscenter mit Hallenbad, Tennisplätze, Squash, Reiten, Veloverleih.
Wellness: Sauna, Massage.
Wellness: Sauna, Massage.
Golf
Penha Longa Golf Course, Oitavos Golf Course und Quinta da Marinha Golf Course.
Der Penha Longa Golf Club Athlantico gehört zu den 30 besten Golfplätzen in Kontinentaleuropa und wird von Profi-Golfern als einer der besten Plätze Portugals bezeichnet. An einem der geschichtsträchtigsten Orte von Portugal lässt man den Alltag weit hinter sich. Mit seinen kühnen Drives und mutigen Approaches sorgt Penha Longa für einen Adrenalinschub und eine wohltuende Reise durch eine der beeindruckendsten Landschaften Portugals. Dieser Meisterschaftsplatz der Portugese Open ist ein Musterbeispiel der Vielfalt und des Nervenkitzel.
Der Penha Longa Golf Club Athlantico gehört zu den 30 besten Golfplätzen in Kontinentaleuropa und wird von Profi-Golfern als einer der besten Plätze Portugals bezeichnet. An einem der geschichtsträchtigsten Orte von Portugal lässt man den Alltag weit hinter sich. Mit seinen kühnen Drives und mutigen Approaches sorgt Penha Longa für einen Adrenalinschub und eine wohltuende Reise durch eine der beeindruckendsten Landschaften Portugals. Dieser Meisterschaftsplatz der Portugese Open ist ein Musterbeispiel der Vielfalt und des Nervenkitzel.
Kulinarisches
Gastronomisch hat das Resort auch viel zu bieten: Neben dem erstklassigen japanischen Restaurant „Midori" können Sie sich im „LAB" von den Kochkünsten des 2-Sterne-Kochs Sergio Arola verwöhnen lassen. Das Restaurant verfügt nur über eine kleine Anzahl Sitzplätze mit herrlichem Blick über den Golfplatz. Im „assa Massa"-Restaurant gibt es Frühstücks- und Mittagsbuffet, abends Menüwahl mit Gerichten der portugiesischen Küche.
Preis auf Anfrage
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