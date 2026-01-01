Quinta do Lago
Almancil
Beschreibung
Einleitung
In der südwestlichsten Ecke Europas bietet das renommierte Quinta do Lago jeden nur erdenklichen Luxus. Sonnenanbeter und Naturliebhaber kommen in Portugal genauso auf ihre Kosten wie leidenschaftliche Golfspieler.
In der südwestlichsten Ecke Europas bietet das renommierte Quinta do Lago jeden nur erdenklichen Luxus. Sonnenanbeter und Naturliebhaber kommen in Portugal genauso auf ihre Kosten wie leidenschaftliche Golfspieler.
Die Algarve gehört ohne Zweifel zu den schönsten Zielen für Golfreisen in Portugal und sogar in Europa. Die Region im Süden Portugals ist bekannt für ihre herrlichen Strände, die sich über Kilometer entlang des Atlantiks ziehen.
An anderer Stelle ragen majestätische Steilklippen empor, weiter im Landesinneren erheben sich sanfte Hügel. Dort, wo der Fluss Ria Formosa in den Ozean mündet, liegt das Fünf-Sterne-Luxus-Golfhotel Quinta do Lago. Das Haus zählt seit 1988 zu den „Leading Hotels of the World". Und es wird seinem ausgezeichneten Ruf gerecht.
Lage
Almancil, 18.3km nach Faro, 211km nach Sevilla, 272km nach Lissabon.
Angebot
2 Restaurants, 2 Bars, WLAN, Wellness: Innen Pool, 2 Aussen Pools, Jacuzzi, Türkisches Bad, Sauna, 2 Tennisplätze, Fitness Raum, Zimmer für Behinderte, Geschäfte.
Zimmer
Classic Zimmer: Geräumige Zimmer, King Size Bett, Privat Balkon, Klimaanlage, 32'' LCD Fernseher, Minibar, Safe, Radio Wecker, Föhn, Luxusprodukte im Badezimmer, Bademantel, Slipper, beleuchteter Kosmetikspiegel.
Aktivitäten
Sport: Schwimmen, Tennis, Fitness (Cardio & Body-Toning/Krafttraining).
Wellness: Spa mit einer Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten, orientalischen Massagen.
Attraktionen Hotel: Geheizter Indoor Pool mit Gegenstrom, Heisse Vulkanstein- oder Shiatsu Massage, Quinta do Lago Sandstrand für Sonnen Liebhaber; es ist einer der exklusivsten Strände in den Algarven mit Blick auf die natürliche Flora der Lagune und Bird watching.
Wellness: Spa mit einer Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten, orientalischen Massagen.
Attraktionen Hotel: Geheizter Indoor Pool mit Gegenstrom, Heisse Vulkanstein- oder Shiatsu Massage, Quinta do Lago Sandstrand für Sonnen Liebhaber; es ist einer der exklusivsten Strände in den Algarven mit Blick auf die natürliche Flora der Lagune und Bird watching.
Golf
3x18 Loch Golfplätze, die zu den Top 20 Europas zählen, Golfunterricht, Driving Range, Putting Green, Bunker Übungsgelände.
Kulinarisches
Das Cá d'Oro serviert ausgesuchte italiensche Gerichte in elegantem Ambiente. Briso do Mar bietet seinen Besuchern herrliche Blicke auf den Strand und den Naturpark Ria Formosa. Mit grösster Sorgfalt von Chef Gerhard Pölzl vorbereitet, serviert die Küche traditionelle portugiesische sowie internationale Gerichte. Die Laguna Bar ist eine elegante Piano Bar. Die Pool Bar ist während der Sommer Monate geöffnet und serviert kleine Snacks.
Preis auf Anfrage
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