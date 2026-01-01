Royal Obidos Spa & Golf Resort
Obidos
Beschreibung
Einleitung
Das Royal Óbidos Spa & Golf Resort wurde im 2016 zu Europas Golf Resort des Jahres gewählt, der Golfplatz selbst zählt ebenfalls zu den besten in Portugal. Möchte man einen erstklassigen Golfurlaub im luxuriösen Ambiente verbringen, zählt diese Anlage zu den besten Adressen in Portugal.
Lage
Das Resort ist an der Westküste, ca. 50 Minuten vom internationalen Flughafen Lissabon, gelegen. Nahe zur mittelalterlichen Stadt Óbidos ist das Hotel perfekt positioniert, um einen herrlichen Blick auf die Lagune sowie den Atlantischen Ozean zu erhalten.
Angebot
Wohltuende Massagen und verschiedene Behandlungen gibt es im Spa, in demman auf eine Mischung aus traditionellen Anwendungen und modernen Techniken sowie auf viele Produkte aus der Region setzt. Zum Angebot zählen zudem eine finnische Sauna, Dampfbäder und Ruheräume. Abends kann man sich dann kulinarisch im The Kobe Steak & Sushi Restaurant verwöhnen lassen. Der exzellente Weinkeller fördert zu jederMahlzeit denpassenden Tropfen zutage, der auch Kenner überzeugt.
Zimmer
Aus den Zimmern hat man eine fantastische Aus- sicht über den Atlantik, die Lagoa de Óbidos und den Golfplatz des Resorts. Beim Bau des Hotels orientierte man sich an landestypischem Design, auch das Element Wasser kommt immer wieder ins Spiel. So entstand eine idyllische Rück- zugsoase, in deren gelassener Atmosphäre man ganz entspannt abschalten kann.
Golfplatz
Royal Obidos
Der Par-72-Kurs wurde vonGolf-Legende Severiano Ballesteros so angelegt, dass er Spielern aller Leistungsstufen eine Herausforderung bietet und gleichzeitig genug Gelegenheiten gibt, im Anblick des grandiosen Panoramas zu schwelgen. Viele der Bahnen schlängeln sich vorbei an kleinen Seen, an Loch 18 hat man einen spek- takulären Ausblick auf den Atlantik.
Der Par-72-Kurs wurde vonGolf-Legende Severiano Ballesteros so angelegt, dass er Spielern aller Leistungsstufen eine Herausforderung bietet und gleichzeitig genug Gelegenheiten gibt, im Anblick des grandiosen Panoramas zu schwelgen. Viele der Bahnen schlängeln sich vorbei an kleinen Seen, an Loch 18 hat man einen spek- takulären Ausblick auf den Atlantik.
Preis auf Anfrage
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