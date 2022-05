Australien Rundreisen

Von der Küste ans Ende der Welt

Eine Australien Rundreise ist gleichbedeutend mit Abenteuer, und zwar unabhängig davon, ob Sie sich für eine Busrundreise mit komfortabler Hotelunterkunft entscheiden, oder auf mit einer Kleingruppenreise mit 4WD-Fahrzeug und Campingunterkunft zum Herzen des fünften Kontinents vorstossen. Geführte Rundreisen in Australien bieten Ihnen verschiedene überzeugende Vorteile. Die Touren werden von sachkundigen lokalen Reiseleitern geführt, die ihr Land wie ihre Westentasche kennen. Damit erfahren Sie nicht nur die wichtigsten Fakten zu ‘Down Under’, sondern lernen auch Hintergründe kennen und erfahren viel Interessantes zu allen Aspekten des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und auch politischen Lebens im Land. Die Tour Guides erklären Ihnen die facettenreiche Flora und Fauna – zahllose Tier- und Pflanzenarten gibt es nirgendwo sonst auf diesem Planeten. Auch das sagenhafte Outback ist ein Thema, ein grosses sogar, denn dieses Savannen-ähnliche Gebiet beginnt meist nicht weit entfernt der Grossstädte und prägt mehr als zwei Drittel der australischen Landesfläche. Australier nennen das das faszinierende Outback auch ‘Back of Beyond’, das Ende der Welt.

Wo die Schule zu den Kindern nach Hause kommt

So manches Land kennt ikonische Firmen oder Institutionen. In der Schweiz gibt es zum Beispiel die REGA, deren australisches Gegenstück die weltberühmten und legendären Flying Doctors sind. Wo das öffentliche Gesundheitssystem nicht hingelangt, versorgen die legendären fliegenden Ärzte die entferntesten Winkel des riesigen Kontinents. Verschiedene Australien Rundreisen beinhalten den Besuch regionaler Basen der Flying Doctors. Damit erfahren Gäste aus aller Welt Wissenswertes über diese überlebenswichtige australische Einrichtung. Eine ähnlich erstaunliche Einrichtung ist die School of the Air: Da Kids oft Hunderte Kilometer vom nächsten Dorf und Klassenzimmer, vollständig isoliert in der Unendlichkeit des Outbacks wohnen, kommt die Schule eben zu ihnen nach Hause, und zwar per Internet. Bis vor etwa 20 Jahren wurden die Kinder über Funk unterrichtet, aber dank moderner Internet-Technologie sind die Unterrichtsmöglichkeiten heute vielfältiger und effizienter. Auf Australien Rundreisen haben Sie die Gelegenheit, auch die School of the Air aus der Nähe kennenzulernen.

Rundreisen zur Seele Australiens

Neben Busrundreisen mit komfortabler Hotelunterkunft und Camping-Abenteuertour können Sie Down Under natürlich auch auf einer Mietwagenrundreise richtiggehend ‘erfahren’. Da das Land aber riesengross ist, spielt auch das Flugzeug eine Rolle bei der Planung einer Australienreise. Und die Langstreckenzüge Indian Pacific und The Ghan verbinden als transkontinentale Bahnstrecken den Indischen Ozean mit dem Pazifik und die südaustralische Hauptstadt Adelaide mit der Tropenmetropole Darwin im hohen Norden. Entlang der Küsten Australiens gibt es auch tolle Schiffsreisen und Expeditionskreuzfahrten. Das Great Barrier Reef an der Nordostküse ist seiner Ausdehnung von über 2'000 Kilometern das grösste Korallenriff der Welt. Im historischen Stadtteil The Rocks in Sydney begann vor mehr als 230 Jahren die weisse Besiedlung Australiens, als der englische Seefahrer James Cook in die Botany Bay und danach in die Sydney Cove segelte, um das Land im Namen der britischen Krone in Beschlag zu nehmen. Australien Rundreisen steuern selbstverständlich die berühmtesten Sehenswürdigkeiten an, besuchen jedoch auch unbekanntere, aber nicht weniger spektakuläre Orte.