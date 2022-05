Wie eine Perle, die in ein Halsband natürlicher Pracht gefasst ist, klammert sich Broome an einen schmalen Streifen rote Erde am äussersten Rand der Kimberley-Region. Umgeben von den aquamarinblauen Gewässern des Indischen Ozeans und den Mangroven und Wattflächen der Roebuck Bay ist die sympathische Perlenfischerstadt 2'000 Kilometer nordöstlich von Perth entfernt. Der legendäre Strand Cable Beach mit seinen luxuriösen Resort-Hotels zieht während der Trockenzeit, von April bis Oktober, Touristen wie ein Magnet an. Der perfekte, mehr als zwanzig Kilometer lange Strand, die Brandung und einmalige Sonnenuntergänge liefern das Bühnenbild für erholsame Ferien. Broome ist ein idealer Ausgangspunkt für die berühmte 4WD-Route Gibb River Road. Wir beraten Sie gerne.