Dieser 1'300 Quadratkilometer grosse Nationalpark ist Teil der zum UNESCO Welterbegebiet im Inselstaat. Zur tasmanischen Wildnis zählen von Gletschern geformte Berge, Urwälder, Schluchten, Seen und wildes alpines Moorland. Obwohl er sich von den Great Western Tiers im Norden bis nach Derwent Bridge im Süden erstreckt, liegen die beliebtesten Landschaften und Wanderwege um den Cradle Mountain. Der Park umfasst sieben der zehn höchsten Berge Tasmaniens, darunter Mt. Ossa mit 1'617 Metern Höhe. Lake St. Clair ist mit 200 Metern der tiefste See Australiens. Auch die tasmanische Tierwelt ist beeindruckend und reicht von Wombats über Bennett Wallabies zu Schnabeltieren. Die wichtigsten Touristenzentren sind Cradle Valley mit einer Ansammlung Hotels und Lodges verschiedenster Standards und die Ortschaft Derwent Bridge in der Nähe des südlichen Endes des Lake St. Clair. Kontaktieren Sie uns, wenn auch Sie Tasmanien erleben wollen.