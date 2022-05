Tasmanien ist die grösste Insel Australiens, die rund einen Drittel grösser als die Schweiz ist. ‘Tassie’ liegt südlich des Bundesstaates Victoria und ist durch die 240 Kilometer breite Bass Strait vom Festland getrennt. In der Hauptstadt Hobart lebt mehr als die Hälfte der halben Million Einwohner Tasmaniens. Es bleibt also sehr viel Platz für unberührte Natur, und so verwundert es nicht, dass vierzig Prozent der Fläche des Inselstaates Nationalpark oder ähnliche Schutzzonen sind. Nicht nur Outdoor-Enthusiasten zieht es hierher, Tasmanien lockt Gourmet-Liebhaber wie ein Magnet an. Das für australische Verhältnisse kühle Klima begünstigt eine erfolgreiche Landwirtschaft und den Weinanbau. Überall, auch in der hervorragenden und besonders abwechslungsreichen Gastronomie Tasmaniens, geniesst man hervorragende lokale Produkte höchster Qualität. Zieht es Sie nach Tasmanien? Dann kontaktieren Sie uns.