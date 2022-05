Australien Reisen

Unterwegs in Australien

Ein paar ausgesuchte Highlights

Während einer Australien Rundreise kann man sich unterschiedlich fortbewegen. Entlang der wohl höchsten Klippen Australiens, der weltberühmten Great Ocean Road, wo Sie intensive Einblicke in verschiedene Landschaften erhalten, führt ein wunderschöner Wanderpfad. Doch auch in anderen Regionen des Kontinents gibt es eine Vielzahl an sehenswerten Wanderrouten.

Experience Extraordinary - Westaustralien hält jede Menge aussergewöhnliche Erlebnisse für Sie bereit! Im grössten australischen Bundesstaat, der ein Drittel des Kontinents ausmacht und über 60 Mal so gross ist wie die Schweiz, könnte das Angebot nicht abwechslungsreicher sein: Erleben Sie azurblaues Wasser an der 12.500 Kilometer langen Küste, bestaunen Sie die zerklüfteten, roten Felsen im Outback, schwimmen Sie mit Delfinen, Walhaien und Mantarochen oder bewundern Sie den funkelnden Sternenhimmel in der Wüste. Die pulsierende Hauptstadt Perth erreichen Sie von Europa aus in nur 17 Flugstunden. Sie ist der ideale Ausgangspunkt, um das Natur- und Abenteuerparadies Westaustralien zu erkunden. Zwei Klimazonen, der tropische Norden und der gemässigte Südwesten machen Westaustralien das ganze Jahr über zu einem idealen Urlaubsziel. Endlose Weite, die faszinierende Natur und die Kultur der Aborigines versprechen wahre Abenteuer und authentische australische Erlebnisse.

Camping in Australien

Wollen Sie individuell und flexibel bleiben? Dann nehmen Sie Ihr Hotelzimmer doch einfach mit! Camping in Australien eignet sich nicht nur für Familien – sondern schlicht für alle, die es geniessen, frei und unabhängig zu reisen. Das dichte Netz guter Campingplätze ist ideal für eine Australien Tour mit dem Wohnmobil. Nicht vergessen: In Australien herrscht Linksverkehr. Ein Australien Camper gibt es in jeder Grösse und zu jedem erdenklichen Komfort.

Mietwagenrundreisen

Eine weitere Variante in Australien von A nach B zu gelangen ist mit einem Mietauto. Ein Auto zu mieten ist in Australien einfach und unkompliziert. Für Outback-Abenteurer empfehlen wir die einen 4WD Geländewagen zu mieten, um erlebnisreiche Strecken, fernab von normalen Touristenpfaden zu entdecken.

Ebenfalls bietet Ihnen knecht reisen eine grosse Auswahl an begleiteten Australien-Rundreisen mit professionellen mehrsprachigen Reiseführern.