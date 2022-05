Australien Reisen

Reisen Sie mit uns nach „Down Under“ und erleben Sie Australien zum ersten oder vielleicht sogar zum zweiten Mal. Denn das riesige Land hat zu viele schöne Ziele, um sie alle während einer einzigen Australien-Reise zu besuchen. Die ewige Weite des Outbacks und die vielen Nationalparks stehen im Kontrast zu den lebhaften Grossstädten wie Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane und Adelaide, wo der Grossteil der Bevölkerung des riesigen Landes lebt. Neben den faszinierenden Landschaften und den pulsierenden Metropolen ist die einzigartige Tierwelt das unschlagbare Argument für Ferien in Australien. Der Koala und das Känguru sind wahrscheinlich die meistfotografierten Tiere und existieren nirgendwo sonst auf der Welt.

Das wohl bekannteste Naturwunder Australiens ist der Uluru (Ayers Rock), welcher sich majestätisch in den Outback-Himmel erhebt. Aber auch die imposanten Steinkuppeln Kata Tjuta und der farbenprächtige Kings Canyon im Watarrka Nationalpark machen einen Auflug ins Rote Zentrum (Red Centre) Australiens zu einem einmaligen Erlebnis. Das Northern Territory ist das am dünnsten besiedelte Gebiet der Erde. Alice Springs ist die nächstgelegene Zivilisation und liegt knappe 500 Kilometer nordöstlich des Uluru. Der im Norden liegende Kakadu Nationalpark steht unter dem Schutz des UNESCO Weltnaturerbes. Hier liegt die Schatzkammern der Kultur der Aborigines. In Begleitung eines einheimischen Aboriginal-Reiseleiters erleben Sie Ihre Australien-Rundreise noch eindrucksvoller. Als eine der ältesten und vielseitigsten Kulturen weltweit bevölkern Australiens Ureinwohner den Kontinent seit mehr als 40‘000 – 60‘000 Jahren.

Unterwegs in Australien

Während einer Australien Rundreise kann man sich unterschiedlich fortbewegen. Entlang der wohl höchsten Klippen Australiens, der weltberühmten Great Ocean Road, wo Sie intensive Einblicke in verschiedene Landschaften erhalten, führt ein wunderschöner Wanderpfad. Doch auch in anderen Regionen des Kontinents gibt es eine Vielzahl an sehenswerten Wanderrouten.

Experience Extraordinary - Westaustralien hält jede Menge aussergewöhnliche Erlebnisse für Sie bereit! Im grössten australischen Bundesstaat, der ein Drittel des Kontinents ausmacht und über 60 Mal so gross ist wie die Schweiz, könnte das Angebot nicht abwechslungsreicher sein: Erleben Sie azurblaues Wasser an der 12.500 Kilometer langen Küste, bestaunen Sie die zerklüfteten, roten Felsen im Outback, schwimmen Sie mit Delfinen, Walhaien und Mantarochen oder bewundern Sie den funkelnden Sternenhimmel in der Wüste. Die pulsierende Hauptstadt Perth erreichen Sie von Europa aus in nur 17 Flugstunden. Sie ist der ideale Ausgangspunkt, um das Natur- und Abenteuerparadies Westaustralien zu erkunden. Zwei Klimazonen, der tropische Norden und der gemässigte Südwesten machen Westaustralien das ganze Jahr über zu einem idealen Urlaubsziel. Endlose Weite, die faszinierende Natur und die Kultur der Aborigines versprechen wahre Abenteuer und authentische australische Erlebnisse.

Wollen Sie individuell und flexibel bleiben? Dann nehmen Sie Ihr Hotelzimmer doch einfach mit! Camping in Australien eignet sich nicht nur für Familien – sondern schlicht für alle, die es geniessen, frei und unabhängig zu reisen. Das dichte Netz guter Campingplätze ist ideal für eine Australien Rundreise mit dem Wohnmobil. Nicht vergessen: In Australien herrscht Linksverkehr. Ein Australien Camper gibt es in jeder Grösse und zu jedem erdenklichen Komfort.

Eine weitere Variante in Australien von A nach B zu gelangen ist mit einem Mietauto. Ein Auto zu mieten ist in Australien einfach und unkompliziert. Für Outback-Abenteurer empfehlen wir die einen 4WD Geländewagen zu mieten, um erlebnisreiche Strecken, fernab von normalen Touristenpfaden zu entdecken.

Ebenfalls bietet Ihnen knecht reisen eine grosse Auswahl an begleiteten Australien-Rundreisen mit professionellen mehrsprachigen Reiseführern.

Die üblichen Fragen zu einer Reise nach Australien

1. Wie lange dauert der Flug von Zürich nach Australien?

Mit Zwischenhalt in Dubai oder Singapur dauert der Flug nach Perth (Westküste Australiens) ca. 20 Stunden. Fliegen Sie etwas weiter an die Ostküste Australiens, z.B. nach Sydney, beträgt die Flugdauer ca. 23 Stunden.

2. Wann ist die beste Reisezeit für Australien?

Eine Reise nach Australien kann ganzjährig angetreten werden. Da sich das Land über mehrere Klimazonen erstreckt, herrscht immer irgendwo ideales Reisewetter. Nördlich des Wendekreises liegt die tropische Zone mit stark schwankenden Niederschlägen im australischen Sommer (Wintermonate). Dem feuchtheissen Norden steht der warme und gemässigte Südosten und Südwesten mit kaltem Regen im australischen Winter (Sommermonate) gegenüber. Das Zentrum wird ganzjährig durch Tagestemperaturen von 20 - 40 Grad bestimmt. Es herrschen immer irgendwo optimale Reisebedingungen in Australien, gleichzeitig müssen aber auch anderswo Kompromisse eingegangen werden. knecht reisen gibt Ihnen gerne detailliertere Auskünfte zu den einzelnen Regionen und deren Wetterlagen.

3. Was ist die beste Reiseroute für eine Australien Rundreise?

Australien ist in der Breite und Höhe grösser als Europa. Mit dem Flugzeug gelangen Sie schnell von A nach B. Sind Sie mit dem Mietauto unterwegs, müssen Sie mehr Zeit einberechnen, erhalten aber abseits der Touristenpfade einen einmaligen Einblick in das Land und deren Leute. Erhalten wir von Ihnen Ihre Reisedauer und Ihre persönlichen Bedürfnisse, stellen wir Ihnen eine optimale Reiseroute zusammen.

4. Wie lange sollte man einen Aufenthalt in Australien einplanen?

Bei einer Reise nach Australien empfehlen wir Ihnen einen Mindestaufenthalt von drei Wochen. Wollen Sie länger als drei Monate durch Down Under reisen, müssen Sie die Visa-Beantragung berücksichtigen. Es gibt Touristenvisa mit Aufenthalten von 3, 6 oder 12 Monaten.

5. Darf man den Uluru (Ayers Rock) besteigen/hochlaufen?

Das Besteigen des Uluru (Ayers Rock) ist gemäss des Gesetzes nicht mehr erlaubt.