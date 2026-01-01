Das Mekong Delta aktiv erleben ab Saigon

Saigon - Ben Tre (M, A)

Freuen Sie sich auf einen erlebnisreichen Tag im Mekong Delta. Nach rund zweieinhalb Stunden Fahrt erreichen Sie eine wenig besuchte Region nahe der Flussmündung. Dort beginnt Ihre Bootstour mit spannenden Einblicken in das Alltagsleben im Delta. Nach dem Besuch einer kleinen Manufaktur geht es weiter zu einer Insel, wo Sie ein Mittagessen in einem lokalen Gästehaus erwartet. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Velotour durch Inseln, vorbei an Obstplantagen und Dörfern, besuchen eine Bienenfarm, kosten Sâm-Gelee und gleiten anschliessend in einem kleinen Ruderboot durch dichte Mangroven. Zum Sonnenuntergang erreichen Sie Ihre Natur-Lodge am Mekong – ein idyllischer Ort zum Ankommen und Geniessen.