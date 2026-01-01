Das Mekong Delta aktiv erleben ab Saigon
Das Mekong Delta aktiv erleben ab Saigon
ab CHF 380.– / pro Person
ab/bis Saigon
Highlights:
- Besuch lokaler Produktionsstätten
- Im Ruderboot durch Nebenflüsse
- Abwechslungsreiche Veloausflüge
- Idyllische Unterkunft am Mekong
- Grosser Früchtemarkt von My Tho
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Saigon - Ben Tre (M, A)
Freuen Sie sich auf einen erlebnisreichen Tag im Mekong Delta. Nach rund zweieinhalb Stunden Fahrt erreichen Sie eine wenig besuchte Region nahe der Flussmündung. Dort beginnt Ihre Bootstour mit spannenden Einblicken in das Alltagsleben im Delta. Nach dem Besuch einer kleinen Manufaktur geht es weiter zu einer Insel, wo Sie ein Mittagessen in einem lokalen Gästehaus erwartet. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Velotour durch Inseln, vorbei an Obstplantagen und Dörfern, besuchen eine Bienenfarm, kosten Sâm-Gelee und gleiten anschliessend in einem kleinen Ruderboot durch dichte Mangroven. Zum Sonnenuntergang erreichen Sie Ihre Natur-Lodge am Mekong – ein idyllischer Ort zum Ankommen und Geniessen.
2. Tag Ben Tre - My Tho - Saigon (F, M)
Nach dem Frühstück im üppig grünen Garten der Lodge fahren Sie mit dem Velo zu einem nahegelegenen, farbenfrohen Markt und können Ihre Feilschkünste unter Beweis stellen. Sie erreichen per Fähre eine kleine Insel wo Sie gemächlich an Dörfern und Feldern vorbeiradeln und Zeit für Fotos der tropischen Landschaft oder ein Gespräch mit der lokalen Bevölkerung haben. Mit einer frischen Nudelsuppe gestärkt, reisen Sie weiter nach My Tho, das für seinen grossen Früchtemarkt bekannt ist. Die Reise endet mit dem Transfer zurück nach Saigon.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer im Mittelklasshotel
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel Saigon
- Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
- Abreise täglich
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
- Visum für Vietnam
Preise
2 Tage / 1 Nächte ab CHF 380.– / pro Person