1 . Tag Siem Reap (M) Nach Ankunft in Siem Reap Transfer in Ihr Hotel. Am Nachmittag steht mit Angkor Wat der berühmteste Tempel Kambodschas auf dem Programm. Das gewaltige Bauwerk aus dem zwölften Jahrhundert ist dem Gott Vishnu geweiht. Sie betreten die Anlage durch das ruhige Osttor und erleben beim Rundgang durch den Dschungel die imposante Westfassade im Licht der Nachmittagssonne. Ein perfekter Moment für stimmungsvolle Fotos. Beim Betrachten der kunstvollen Reliefs tauchen Sie tief in die Mythenwelt des alten Khmerreichs ein.

2 . Tag Siem Reap (F, M, A) Heute besuchen Sie die schönsten Tempel rund um Angkor Wat. Frühmorgens, wenn es noch weniger Besucher hat, besich­tigen Sie den von Wurzeln und Ästen umschlungenen Ta Prohm Tempel. Sie verlassen diese mit mystischem Charme versehenen Stätten durch das imposante North Gate, welches verlassen mitten im Dschungel steht. Es folgt der Besuch des Hindutempels Banteay Samre. Nach einer halben Stunde Autofahrt erreichen Sie Banteay Srei. Dieser zauberhafte, aus rotem Sandstein erbaute Tempel, ist dem hinduistischen Gott Shiva gewidmet. Danach setzen Sie Ihre Tempelbesichtigungen fort mit dem Süd­lichen Tor der Stadt von Angkor Thom. Wei­tere Tempel­anlagen wie der Bayon Tempel, die Elephant Terrace und die Terrace of the Leper King werden Sie begeistern. Während des Abendessens wer­den Sie mit klassischen Apsara Tanz­dar­bietungen unterhalten.

3 . Tag Siem Reap – Kampong Thom (F, M, A) Frühmorgens besuchen Sie den beeindruckenden Komplex Preah Khan, der als Kloster von Khmer König Jayavarman VII erstellt wurde. Weiterfahrt nach Kampong Thom mit Stopp an einer alten Steinbrücke aus der Zeit der Khmer, geschmückt mit einer Naga-Balustrade. Etwa 25 km nördlich von Kampong Thom liegt Isanapura, die ehemalige Hauptstadt des Chen-La-Reichs aus präangkorianischer Zeit. Die drei Tempelgruppen beeindrucken mit ihrem starken indischen Einfluss und unterscheiden sich deutlich von den bekannten Khmer-Bauten rund um Angkor. Im Verlaufe des Nachmittags Ankunft in Kampong Thom.

4 . Tag Kampong Thom – Phnom Penh (F, M, A) Die Fahrt nach Phnom Penh dauert cirka drei Stunden. In einem nahegelegenen Dorf erleben Sie, wie kunstvoll Buddha Statuen aus Stein gefertigt werden. Danach besuchen Sie den gut erhaltenen Tempel Kuhak Nokor aus dem 11. Jahrhundert. Schliesslich erreichen Sie Skun, berühmt für seinen «Spinnen Markt», wo gegrillte Taranteln als lokale Delikatesse gelten. Wer mag, darf kosten! Nachmittags Ankunft in Phnom Penh.

5 . Tag Phnom Penh (F, M, A) Am Morgen besuchen Sie den Königspalast, der 1866 unter König Norodom erbaut wurde. Besonders eindrucksvoll ist die Silberpagode, deren Boden mit über 5’000 silbernen Fliesen ausgelegt ist. Ein weiteres Glanzstück ist der goldene Buddha, geschmückt mit 9’584 Diamanten und stolzen 90 Kilogramm schwer. Im Anschluss tauchen Sie im Nationalmuseum in die reiche Kunst- und Kulturgeschichte Kambodschas ein. Über 5’000 Exponate aus unterschiedlichen Epochen zeugen von der eindrucksvollen Vergangenheit des Landes. Der Nachmittag ist den dunkleren Kapiteln der Geschichte gewidmet: Im Tuol Sleng Genozid Museum, einer ehemaligen Schule, die später als Gefängnis diente, sowie an den Killing Fields wird der Opfer der Schreckensherrschaft der Khmer Rouge gedacht. Am Abend lassen Sie den Tag mit einer Bootsfahrt auf dem Mekong ausklingen – ein Abendessen an Bord rundet die eindrucksvollen Erlebnisse des Tages stimmungsvoll ab.

6 . Tag Phnom Penh – Chau Doc (F) Per Speedboot fahren Sie auf dem breiten Mekong und erreichen die Grenze in Chau Doc. Herzlich willkommen in Vietnam! Nach dem Grenzübertritt empfängt Sie Ihre Reiseleitung und bringt Sie zu Ihrem Hotel.

7 . Tag Chau Doc – Can Tho (F, M) Der Tag beginnt mit einer besonderen Fahrt: An Bord eines traditionellen «Xe Loi», eines von einem Velo gezogenen Anhängers, der einst im ganzen Mekong Delta verbreitet war und heute vor allem in Chau Doc zum Einsatz kommt, erleben Sie die Region auf ganz authentische Weise. Anschliessend geht es per Boot zu einem schwimmenden Dorf, wo die Bewohner Fischzucht betreiben, und weiter in ein Dorf der Cham. Hier erhalten Sie spannende Einblicke in die Geschichte dieses alten muslimischen Volkes, bevor Sie zum Mittagessen in die Stadt zurückkehren. Am Nachmittag fahren Sie rund drei Stunden mit dem Auto durch das Mekong Delta nach Can Tho. Geniessen Sie den Sonnenuntergang am Hotelpool und lassen Sie den Tag mit einem Bummel durch die lebhafte Innenstadt ausklingen.

8 . Tag Can Tho – Cai Be - Saigon (F, M) Noch vor dem Frühstück brechen Sie zu einer Bootsfahrt zum Schwimmenden Markt von Cai Rang auf. Zwar hat der Markt im Laufe der Jahre an Grösse verloren, moderne Handelswege und Strassen haben vieles verändert, doch er bleibt der grösste seiner Art im Delta und vermittelt weiterhin einen lebendigen Eindruck vom traditionellen Flusshandel. Auf dem Weg nach Saigon, halten Sie in Cai Be und entdecken auf dem Boot und Velo die zahlreichen Wasserwege und Inseln. Ankunft in Saigon im Verlaufe des Nachmittags.