Atemberaubende Halong Bucht

Es sind die einzigartigen aus dem Meer ragenden Giganten, die Ihre Vietnam Ferien zum einmaligen Erlebnis machen. Irgendwann soll ein feuerspeiender Drache eine ganze feindliche Armada durch einen Schlag mit dem Schwanz besiegt haben. Als der Drache der Mythologie zufolge anschliessend im Ozean unterging, verdrängte er so viel Wasser, dass sich die Felsformationen aus dem Wasser erhoben. Nicht ohne Grund bedeutet „Ha Long“ übersetzt „herabsteigender Drache“. Diese einzigartige Stimmung von Felsbrocken können Sie bei Ihren Vietnam Reisen erleben. Vor allem, wenn der Nebel morgens früh über dem Wasser liegt, geht von den bizarren Gebilden ein magischer Zauber aus, von denen fast zweitausend Giganten bis zur chinesischen Grenze im Meer stehen. Allerdings befinden sich die schönsten in der Halong Bucht. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten, die Ihren Traum von einem einzigartigen Naturwunder Wirklichkeit werden lassen.